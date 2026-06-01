La Costa del Sol presente en ILTM Latin America, que reúne a agencias especializadas en turismo premium

La Costa del Sol, presente en ILTM Latin America - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en una nueva edición de ILTM Latin America, considerada una de las principales ferias internacionales especializadas en el segmento lujo y uno de los encuentros más relevantes para el mercado latinoamericano.

La cita reunió a agencias premium y compradores especializados interesados en destinos y experiencias de alto nivel, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La participación de Turismo Costa del Sol se desarrolló dentro del espacio de Turespaña y contó con una agenda individual de 54 citas profesionales con agencias y operadores turísticos especializados en el segmento lujo. Estas reuniones permitieron presentar la oferta premium de la provincia de Málaga y reforzar el posicionamiento del destino en el mercado latinoamericano.

Además, Turismo Costa del Sol volvió a convocar a un miembro del Foro de Turismo Costa del Sol para participar conjuntamente en la mesa de trabajo prevista durante la feria. La iniciativa permitió reforzar la colaboración público-privada y favorecer la promoción directa de empresas vinculadas al segmento lujo de la provincia.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha indicado que "ILTM Latin America constituye una de las principales plataformas internacionales de comercialización para el segmento premium y lujo en el mercado latinoamericano".

Asimismo, ha señalado que "la agenda de reuniones permitió mantener un contacto directo con agencias especializadas interesadas en destinos experienciales y de alto valor añadido".

Los principales objetivos de la participación de Turismo Costa del Sol en esta acción pasaron por promocionar el destino, formar a las agencias emisoras y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector turístico de la provincia. El encuentro permitió además reforzar el conocimiento de la oferta de la Costa del Sol entre profesionales especializados en viajes premium y personalizados.

Díaz también ha incidido en que "el mercado latinoamericano continúa mostrando interés por propuestas vinculadas a experiencias exclusivas, gastronomía, golf, bienestar y alojamientos de alta gama". Asimismo, ha añadido que "la Costa del Sol cuenta con una oferta consolidada y diversificada capaz de responder a las nuevas demandas del viajero premium internacional".

ILTM Latin America reunió a agencias especializadas, compradores internacionales y destinos turísticos vinculados al segmento lujo, consolidándose como uno de los principales espacios de networking y comercialización turística premium en Latinoamérica. La feria facilitó el desarrollo de reuniones profesionales orientadas a generar acuerdos comerciales y fortalecer relaciones entre destinos y agentes especializados.

La participación de Turismo Costa del Sol en este encuentro se enmarca en su estrategia de promoción internacional orientada a reforzar el posicionamiento del destino en segmentos de alto impacto económico y elevado valor añadido.

A través de este tipo de acciones, la entidad busca continuar impulsando la comercialización internacional de la provincia y favorecer la generación de negocio para el tejido empresarial turístico malagueño.

El interés mostrado por las agencias participantes confirmó el potencial de crecimiento de la Costa del Sol dentro del segmento lujo en Latinoamérica y reforzó el conocimiento del destino entre profesionales especializados en experiencias premium y viajes personalizados.