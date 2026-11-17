Turismo Costa del Sol promociona su oferta turística en Murcia, Alicante y Valencia con una destacada respuesta del sector profesional junto a ocho empresas de la provincia - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en las Jornadas Profesionales 'Andalucía en Levante', celebradas en Murcia, Alicante y Valencia de la mano de Turismo Andaluz, con el objetivo de acercar la oferta turística de la provincia a las agencias de viajes de estos mercados y fortalecer las relaciones comerciales con los profesionales del sector.

La acción ha contado con una destacada respuesta de los agentes de viajes, una circunstancia especialmente valorada por Turismo Costa del Sol pues los profesionales han respondido positivamente a la convocatoria, mostrando su interés por conocer las propuestas turísticas del destino, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de mantener el contacto directo con las agencias de viajes y ha agradecido la participación de los profesionales en unas circunstancias especialmente difíciles.

"Valoramos muy positivamente la respuesta que hemos encontrado en Murcia, Alicante y Valencia. Queremos agradecer a los agentes de viajes su interés y su disposición para participar en estas jornadas", ha señalado.

La delegación de la Costa del Sol ha estado acompañada por ocho empresas del sector turístico provincial: Best Hotels, Opentours, W2M, Newtourvis, Sercotel, Tour10, Catalonia Hotels y Autobuses Paco Pepe. Su participación ha permitido presentar una oferta que abarca diferentes servicios turísticos, desde el alojamiento hasta la organización de viajes y el transporte.

La presencia de estas empresas ha aportado una dimensión comercial a los encuentros, facilitando el intercambio de información con las agencias participantes y la posibilidad de establecer contactos para futuras colaboraciones. Asimismo, ha permitido trasladar una visión conjunta de los recursos y servicios disponibles en la provincia.

Asimismo, Díaz ha subrayado el valor de acudir a estas citas junto al tejido empresarial: "Estas jornadas son una oportunidad para que nuestras empresas mantengan una relación cercana con quienes comercializan el destino. La colaboración entre Turismo Costa del Sol y el sector privado resulta fundamental para dar a conocer nuestra oferta y generar nuevas posibilidades de negocio".

Las tres jornadas han permitido acercar a los profesionales de Levante la diversidad turística de la Costa del Sol, un destino que combina su tradicional oferta de litoral con propuestas culturales, gastronómicas, de naturaleza y de ocio. Esta variedad facilita la comercialización de experiencias adaptadas a diferentes perfiles de viajeros y periodos del año.

La participación en esta iniciativa de Turismo Andaluz se enmarca en el trabajo de promoción dirigido al mercado nacional, que mantiene una importancia estratégica para la provincia. El contacto con las agencias de viajes permite actualizar su conocimiento del destino y ofrecerles información útil para asesorar a sus clientes.