La Costa del Sol refuerza su posicionamiento como destino náutico con el apoyo a la celebración de las 24 Horas Náuticas de Benalmádena - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado el "potencial" de la provincia de Málaga como destino de referencia para el turismo náutico durante la entrega de premios de las 24 Horas Náuticas de Benalmádena Trofeo Costa del Sol, una competición que ha vuelto a situar al municipio en el centro de la actividad deportiva vinculada a la vela.

Durante su intervención, González ha puesto en valor las condiciones naturales, las infraestructuras y la amplia oferta turística complementaria que permiten a la Costa del Sol consolidarse como un destino atractivo para disfrutar del mar durante prácticamente todo el año.

Ha agregado que "la Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más atractivos y completos del panorama internacional gracias a una combinación única de factores que les otorgan una posición privilegiada frente a otros destinos competidores".

González ha recordado que los más de 160 kilómetros de litoral constituyen uno de los principales atractivos de la provincia, aunque ha insistido en que su riqueza turística va mucho más allá del mar, gracias a sus espacios naturales, su patrimonio histórico y cultural, su gastronomía y su oferta de alojamiento.

En este contexto, ha destacado el papel de la Senda Azul, "una iniciativa que permite poner en valor los recursos marítimos de la provincia y promover experiencias turísticas vinculadas al mar desde una perspectiva sostenible".

"La Senda Azul integra y proyecta toda la oferta turística relacionada con el medio marino de la provincia desde una perspectiva sostenible y respetuosa con el entorno, contribuyendo a la conservación de nuestros espacios naturales y al mantenimiento de nuestras tradiciones marineras", ha explicado González.

De igual modo, la consejera delegada ha incidido también en la larga tradición de Málaga en la práctica de la vela y los deportes acuáticos, favorecida por unas condiciones meteorológicas excepcionales y por la calidad y diversidad de sus puertos deportivos.

En este sentido, ha recordado que la Costa del Sol dispone de más de 4.500 puntos de atraque y registra una temperatura media anual cercana a los 20 grados, características que refuerzan su atractivo para los aficionados a las actividades náuticas.

"Nuestros más de 4.500 puntos de atraque y una temperatura media anual cercana a los 20 grados convierten a nuestro litoral en uno de los enclaves más atractivos de Europa para la práctica de actividades relacionadas con el mar", ha subrayado.

Por otro lado, González ha felicitado a los premiados y ha agradecido la participación de los regatistas, destacando que acontecimientos como las 24 Horas Náuticas de Benalmádena contribuyen a mostrar la capacidad del destino para acoger competiciones deportivas y atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas al litoral.

Asimismo, ha expresado su deseo de que los participantes hayan podido descubrir durante su estancia la oferta complementaria de Benalmádena y del conjunto de la Costa del Sol, desde sus restaurantes y comercios hasta sus puertos deportivos y empresas especializadas.

"Esperamos que hayan podido disfrutar de esta magnífica competición y también que esta competición os haya permitido descubrir todo el potencial de la Costa del Sol como destino náutico de primer nivel", ha concluido.