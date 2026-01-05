CPB y equipos de conservación de la red de carreteras de Diputación de Málaga realizan 35 intervenciones por lluvias

Efectos en Cártama (Málaga) del paso de la borrasca Francis. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, así como los equipos de conservación de la red provincial de carreteras, han realizado un total de 35 intervenciones desde que comenzaran este pasado domingo las fuertes lluvias por la borrasca Francis.

Según han informado desde la institución provincial, en una nota, un total de cinco carreteras quedaron cortadas por el desprendimiento de piedras o caída de árboles; y los bomberos actuaron en once inmuebles y rescataron a siete personas (cinco en Cártama y dos en Alhaurín el Grande), además de retirar alumbrado navideño, carteles y vallas por riesgo de caída.

También efectuaron salidas para extinguir el incendio de dos cuadros eléctricos afectados por las lluvias y que produjeron sendos cortocircuitos. Actualmente se encuentran haciendo labores de limpieza para retirar barro y enseres en viviendas afectadas en Monda.

Precisamente en este municipio la pasada noche anoche colapsó un muro de contención de un edificio en la calle Marbella, lo que produjo la venida súbita de agua, barro y piedras, arrasando dos viviendas situadas en los bajos del edificio, quedando afectadas por completo, aunque sin personas en su interior.

Según han explicado, los bomberos realizaron troneras en las zonas bajas de los muros exteriores para darle salida al agua acumulada y evitar la inundación de los garajes. Asimismo, de forma preventiva, desalojaron a los vecinos de todo el edificio, en total a 18 personas, así como a otras personas que habitaban en una casa prefabricada situada anexa al edificio.

En Estepona también actuaron los bomberos para achicar agua en una vivienda en calle Letonia, retirar decoración de Navidad con peligro de caída en la avenida Juan Carlos I, y de árboles en las calles Jazmín, Pino Real, la Urbanización Mar y Monte, y de un poste en la urbanización Doña Julia de Casares.

En el mismo municipio se actuó por aviso de un vehículo en el cauce del río Velerín, pero sin nadie en su interior. Lo mismo ocurrió en Alhaurín el Grande, donde sí tuvieron que rescatar a dos personas que se encontraban dentro de un vehículo atrapado en una balsa de agua en la Cuesta de Carreolos y en la zona de las Tres Leguas de Cártama, donde con una embarcación rescataron a cinco personas y un perro.

En cuanto a la red provincial de carreteras, han precisado que se ha reabierto al tráfico la MA-5401 que quedó cortada por la caída de árboles y su retirada sobre la calzada en el tramo desde el cruce de Ardales a Casarabonela.

Por contra, la MA-8302 se encuentra aún cortada y los equipos de conservación de carreteras de la Diputación de Málaga continúan actualmente trabajando para despejarla.

En la Serranía de Ronda, la MA-8302 a Genalguacil también continúa cortada por la crecida del río Almarchal, por lo que se recomienda ir a Estepona por Jubrique, por la MA-8301, que ya está abierta al tráfico tras producirse esta madrugada un desprendimiento de tierras que ocupaba toda la calzada. El equipo de conservación estuvo trabajando en su retirada para dar paso por un carril.

También se cortó la MA-8401 a Cortes de la Frontera por la caída de un pino que fue retirado por los equipos de conservación de carreteras de la Diputación de Málaga. Por último, en la comarca de la Axarquía se retiró una piedra en la calzada en el kilómetro 7,5 de la MA-3107 (Riogordo).