Crean una bandeja de camarero anti-COVID, que busca "cubrir la brecha" higiénico-sanitaria en restauración

MARBELLA (MÁLAGA), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto y empresario de la construcción del municipio malagueño de Marbella (Málaga) Jesús María Flores ha creado una bandeja de camarero con tapa portante antipatógenos que busca "cubrir la brecha higiénico-sanitaria que hay entorno a la restauración".

Flores ha explicado que 'Traylid', que está en fase de ronda de financiación para poder acometer la primera tanda de fabricación, "es sencilla, práctica, asequible y cómoda de manejar".

En cuanto a su funcionamiento, ha señalado que una vez preparado "en zona segura" el camarero de barra "debidamente protegido coloca las bebidas o comida en la bandeja", para, posteriormente, el camarero de sala recogerla empuñando la tapa por su parte superior y con un leve giro de muñeca cierra la bandeja.

"De esta forma puede hacer el recorrido que hay desde la zona de preparación hasta la mesa donde se encuentran los clientes evitando así cualquier contacto físico o en suspense que haya en el ambiente", ha informado. "Esta bandeja no solo protege los alimentos y a nosotros, es que, además, psicológicamente también lo hace, ya que percibes la seguridad", ha señalado en declaraciones a Europa Press Flores.

Ha detallado que hace unos meses, en pleno confinamiento, ideó este proyecto, para el cual solicitó la correspondiente patente, que se le fue asignada. Tras ello, ha relatado, desarrollaron prototipos digitales empleando los instrumentos y el diseño 3D.

Tras materializar los prototipos llevaron a cabo pruebas y ensayos. Asimismo, ha incidido en que actualmente están pendientes de concretar ayudas y financiación.

Flores ha detallado que esperan poder empezar a comercializar el producto antes de final de año, asegurando que está "muy avanzado" y a un precio que oscilará entre los 25 y los 30 euros. En este sentido, ha señalado que la bandeja "se tiene que generalizar, por lo que la tiene que tener todo el mundo y la tienen que poder comprar, porque es de interés general que así sea".

Por otro lado, ha dicho que la idea surgió "por accidente, como surgen este tipo de ideas", explicando que como usuario había advertido de que cuando se va a una terraza o a un establecimiento de hostelería "había una brecha higiénico-sanitaria bastante grande de seguridad" al trasladar las consumiciones desde las barra a la mesa. "A mi me parecía inaceptable, más cuando estábamos adquiriendo bastantes medidas de seguridad" por el coronavirus, ha remarcado.

"Dándole vueltas, y fijándome también en mi niña pequeña jugando, se me ocurrió e ideé la manera de combinar la tapa con la bandeja, de tal manera que pudiese capturar la tapa de forma fácil, cómoda, segura e intuitiva", ha detallado.

En cuanto a su uso en hostelería, Flores ha dicho que ha sido probada por camareros profesionales, que han quedado, ha asegurado, "maravillados por la bandeja". "Los profesionales están encantados, no tiene prácticamente detractores", ha apostillado.

"El invento más español e influyente de la historia es, sin duda, la fregona", ha recordado, añadiendo que la bandeja 'Traylid' "no solo sigue esos pasos, si no que, además, salva vidas; es muy probable que al ver esta bandeja no saben que están viendo historia. La bandeja es la que se va a utilizar, probablemente, de ahora en adelante, porque es mucho más cómoda que una tradicional y mucho más segura", ha concluido.