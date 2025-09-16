Crisis, desigualdades, memoria histórica y vínculos humanos, temáticas que centran el Festival de Cine Francés de Málaga

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Francés de Málaga celebrará su edición número 31 del 10 al 17 de octubre que reunirá a directores consagrados y proyectos noveles y abordará temas de actualidad, como el metacine; lucha de clases; personajes en crisis; existencialismo; amor, relaciones y la individualidad; o el concepto de libertad en el siglo XXI.

La presentación ha contado con el director del festival, Sullivan Benetier; la concejala de Cultura, Mariana Pineda; el director de Cultura de la Diputación, Pedro Bosquet; la directora artística del festival, Julia Branché; Montse Ogalla, productora de cine, consultora de sostenibilidad, docente, vicepresidenta de AAMMA, e integrante del jurado profesional de esta edición, entre otras personas.

"La historia del FCFM está muy ligada a la de Málaga y sus habitantes. Al igual que la ciudad, el festival ha crecido, atrayendo a un público ansioso por nuevas experiencias culturales y cinematográficas", ha dicho Benetier. El eslogan de este año es 'Fragmentos de un universo interior'.

En 2025, el festival cuenta en su Sección Oficial con diez preestrenos exclusivos en España llegados de Francia, Camerún, Canadá, Suiza o Bélgica. Además, otras dos cintas se presentarán fuera de concurso. "Este año contamos con un record, siete de ellos sin distribución nacional, y que confían en el 31FCFM para su desarrollo en nuestro país", ha explicado la directora artística.

Los directores Abd Al Malik, Sophie Deraspe, Grégory Magne, y Vincent Maël Cardona, así como el actor Makita Samba serán los invitados internacionales que presentarán sus nuevas películas. 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater y la retrospectiva de este movimiento; 'Muganga, Celui Qui Soigne', de Marie-Hélène Roux; 'Indomptables', de Thomas Ngijol; o 'L'Étranger', de François Ozon son algunas de las cintas de este año, en el que se rinde homenaje a Jean-Luc Godard.

Las producciones se caracterizan por haber sido seleccionadas en los principales festivales internacionales que apuestan por el cine francófono. Además, el 31FCFM fortalece su programa con actividades dirigidas a nuevos públicos, como la jornada familiar 'Mon Petit Festival!', propuesta de cortos sin diálogos para niños de cuatro a ocho años y un adulto que los acompañe.

De nuevo, un programa de escolares que reunirá a miles de estudiantes de Andalucía, así como 'Le Cinéma Bien Sûr', jornada de cine ad hoc para estudiantes de arte de la Escuela de Diseño y Arte Superior San Telmo, o el cine más innovador en Realidad Virtual en el Centre Pompidou.

También se ha profundizado en la profesionalización del festival con el Jurado Profesional y se podrá visitar una exposición que incidirá en el rol de la dirección de fotografía con las imágenes del rodaje en Almería de la serie francófona 'Zorro', a cargo de Christophe Brachet.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes 22 de septiembre y se podrán adquirir en la taquilla del Cine Albéniz y en Unientradas. El programa completo del festival está en festivalfrancesmalaga.es, y en sus redes sociales.

La película 'Nouvelle Vague' de Richard Linklater inaugurará el 10 de octubre el festival, que dedica su retrospectiva a este movimiento esencial en la historia del cine. Para la clausura, será el thriller en torno a un billete lotería premiado con 294 millones de dólares, 'Le Roi Soleil', dirigida por Vincent Maël Cardona.

La canadiense Sophie Deraspe también estará junto al público malagueño para estrenar en España 'Bergers'; la historia de Mathyas, un publicista de Montreal que abandona su vida para reinventarse como pastor en los Alpes franceses.

Otro estreno a concurso será 'Furcy, Né Libre', que narra cómo un esclavo descubre la documentación que el hará libre en 1817 en Isla Reunión, adaptación del libro 'L'Affaire de l'esclave Furcy' de Mohammed Aïssaoui. Este film es el segundo largo del rapero y director de cine Abd Al Malik, que lo presentará en Málaga junto al actor principal, Makita Samba.

El francés Grégory Magne visita el 31FCFM con su cinta, también preestreno exclusivo en España, 'Les Musiciens', en la que cuatro virtuosos tendrán que resolver una crisis de ego en favor de un concierto muy especial en todo el mundo. También se proyectará 'Partir un Jour', largometraje indie de Amélie Bonnin que ya han visto más de 650.000 espectadores en Francia, y que es la adaptación del cortometraje que ganó el premio del Jurado de la Alianza Francesa de Málaga en la edición del festival en 2023.

No faltará la comedia francesa con 'Avignon', historia de seducción que transcurre en el mítico festival de teatro galo, que está dirigida por Johann Dionnet, y que en Francia han visto ya más de 300.000 personas y con el filme de Antony Cordier, 'Classe Moyenne', comedia negra ambientada en el sur de Francia en la que se sucede un conflicto familiar que le toca solucionar a Mehdi, el yerno de la familia, de origen humilde.

El drama estará con 'Muganga, Celui Qui Soigne', un estreno exclusivo dirigido por Marie-Hélène Roux y en el que Denis Mukwege, un médico congoleño y futuro premio Nobel de la Paz, lucha y atiende a miles de mujeres víctimas de violencia sexual en África Central; y con 'Indomptables', nuevo film de Thomas Ngijol, drama policiaco que se adentra en las fisuras entre la tradición y el cambio, el deber y la supervivencia del país.

Por su parte 'Connemara', de Alex Lutz, es la historia de Hélène, una chica que se sorprende dentro de una historia de amor al tener que volver de forma repentina a París, y en la que hay dos 'Francias' enfrentadas; y el estreno en Andalucía de 'L'Étranger', de de François Ozon, adaptación de la novela de Camus 'El extranjero', que narra las vivencias de Meursault, un hombre apático y desapegado de las normas sociales en la Argelia de 1938.

SECCIONES PARALELAS

Con motivo de la proyección de 'Nouvelle Vague', el 31FCFM dedica su retrospectiva a Jean-Luc Godard con tres de sus creaciones para adentrarse en este movimiento cinematográfico, con 'A Bout de Souffle', 'Le Mépris' y 'Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution', 13, 14 y 15 de octubre respectivamente en el Cine Albéniz.

La 'Mirada Francófona' es el espacio documental, que este año se centra en el concepto del viaje como una vivencia existencial a través de 'Riverboom' y 'A Bicyclette!'. Además, el Pompidou acogerá un programa de dos sesiones con alta presencia de cine de animación y la Alianza Francesa volverá a seleccionar a sus mejores estudiantes que elegirán el Mejor Cortometraje, premiado con un año de emisión en Filmin.

El espacio de Muelle Uno será también la sede de la sección Realidad Virtual del 11 al 16 de octubre, con tres grandes bloques de ficción, documentales, y experiencias de arte y patrimonio, en colaboración con el Polo Digital de Contenidos y el Institut Français.

Se mantiene la apuesta por la relación entre cine y música. Así, el Cine Albéniz acogerá una de las novedades, un cine-concierto dirigido por el director de orquesta malagueño Santiago J. Otero Vela e interpretado por el Ensemble Málaga Camerata (Quinteto), que pondrán banda sonora a los filmes 'L'Arlesienne', de Alberto Capellani; y 'A la conquête du Pôle', de Georges Méliès.

La Térmica acogerá la fiesta de clausura, tras el palmarés, el viernes 17 con la proyección de 'Passengers: French 79 en el observatorio de la Costa Azul', un concierto grabado y realizado por ARTE y en el que Simon Henner, figura esencial de la electrónica francesa, se recrea en sonidos de los 80 y 90, con guiños a Kraftwerk, Tangerine Dream o Soft Machine.

El festival vuelve a colaborar con Sony Music Publishing France para presentar el concierto del joven Folie's. Le seguirán OY, un dúo berlinés con raíces en Ghana y Suiza y el fin correrá a cargo de la sesión de 'Bicheo', nueva experiencia queer.