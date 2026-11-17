Archivo - Pleno de la Diputación de Málaga en una imagen de achivo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La "crisis ferroviaria", la situación del Cercanías en Málaga, los presupuestos de la Junta de Andalucía y el cumplimiento íntegro de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica) son algunas de las mociones que se debatirán en el pleno de la Diputación, en el que también se abordará el "refuerzo" de la seguridad ciudadana y la "defensa" de las pensiones.

Así, el grupo 'popular' lleva como moción urgente la "crisis ferroviaria", la seguridad de la Alta Velocidad en la línea Andalucía-Madrid y la situación del Cercanías, como también lo hace Vox en su moción.

El portavoz provincial 'popular', Cristóbal Ortega, ha lamentado que "tras ocho años de gobierno de Sánchez el ferrocarril se enfrenta a una situación marcada por el deterioro del servicio, por la acumulación casi ya diarias de incidencias, por los problemas que estamos viendo de mantenimiento y, sobre todo, por algo muy importante que es la pérdida de confianza de los viajeros".

Ortega ha recordado los trágicos accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) y ha dicho que "Andalucía está pagando, además de ese coste de vida, un elevado precio económico por esta crisis ferroviaria". "No hablamos ya de retrasos o de trenes que dejan de circular, hablamos de familias que ven complicado su desplazamiento, hablamos de trabajadores y empresas que soportan nuevas dificultades, y de un sector turístico que necesita de certeza para seguir siendo competitivo", ha abundado.

Al respecto, también ha advertido de que "a día de hoy no disponemos de una fecha certera para restablecer el servicio y para, por lo menos, planificar", ha dicho.

Así, Ortega ha añadido que "debe haber una respuesta" que "no puede limitarse a ofrecer otra alternativa de transporte, sino que entendemos que es imprescindible articular ayudas o planes específicos para los sectores económicos perjudicados", así como que "se debe garantizar de inmediato esas comunicaciones dentro del ámbito de la seguridad". Además, ha exigido explicaciones y responsabilidades por "las decisiones adoptadas y por los resultados de la gestión ferroviaria".

Por otro lado, también Ortega ha criticado que "esta falta de mantenimiento de la infraestructura no solo se limita a la alta velocidad de la provincia, también padecemos un deterioro ferroviario que se refleja tanto en la línea C-1 como la C-2" del Cercanías.

Entre otros, el PP pide en la moción garantizar la seguridad de toda la red ferroviaria; realizar una auditoría integral, independiente y transparente del sistema ferroviario; el restablecimiento de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid "tan pronto como exista plena garantía de seguridad"; así como poner en marcha un "plan urgente de mejora y recuperación de la fiabilidad en el servicio de Cercanías" y priorizar inversiones.

Por su parte, Vox en su moción incide en la situación de la línea del Cercanías C-1 y el sistema ferroviario en la provincia. El portavoz del grupo provincial de Vox, Antonio Luna, ha criticado que "la negligencia del Gobierno de España ha convertido la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola en una lotería", porque "los viajeros ya no saben si su tren saldrá, si llegará a tiempo o si les dejará tirados".

"El resultado es que el Cercanías de Málaga ha perdido viajeros y cada viajero que no va en tren acaba en la autovía, que ya está colapsada", ha dicho y ha añadido que "estas son las consecuencias de la falta de inversión".

Luna ha añadido, además, que "el problema ya no es solo el Cercanías, es en todo el sistema ferroviario". Entre las propuestas de la moción de Vox está instar al Gobierno a aprobar un plan urgente para la línea C-1, impulsar con carácter urgente la duplicación completa de la vía única de la C-1, adelantar en la medida de lo posible la entrega de los trenes de gran capacidad previstos, y fijar "una fecha cierta" de reapertura de la alta velocidad Madrid-Andalucía, entre otros.

SEGURIDAD

Por otro lado, otra moción que lleva el PP al pleno, según ha informado el vicepresidente y diputado 'popular' Manuel Marmolejo es sobre el "refuerzo de la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y la dotación de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Marmolejo ha exigido "compromisos reales" y, entre otros puntos, piden en la moción al Gobierno que se concreten "cuántos agentes adicionales van a aportar al plan de la Costa del Sol, dónde se van a desplegar, con qué medios cuentan y durante cuánto tiempo", así como las inversiones que se van a realizar. También reclaman el refuerzo de las plantillas e implantar de nuevo el grupo Ocon-Sur, entre otros.

"La seguridad de los malagueños no puede depender de anuncios, promesas o refuerzos temporales. Málaga necesita policía suficiente, instalaciones dignas y medios modernos y una estrategia permanente contra el crimen organizado", ha concluido Marmolejo, que ha exigido que el Gobierno "pase de las palabras a lo hechos".

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA Y PENSIONES

Por su parte, el portavoz del grupo provincial del PSOE, Josele González, ha informado de la moción urgente socialista en la que piden "la revisión" de los presupuestos de la Junta para la provincia en 2027, que "vuelve a ser la penúltima provincia andaluza en inversión por habitante".

En concreto, el PSOE plantea si los 842 millones de euros previstos en las cuentas de la Junta para Málaga "responden a las necesidades que tenemos los malagueños, cómo se reparte y qué garantías hay de que ese dinero realmente se vaya a ejecutar".

Ha hablado de "distancia entre compromisos y cumplimiento" que se pueden "encontrar" en educación o en proyectos como el nuevo hospital o la ampliación del metro, entre otros. En materia de vivienda, González ha criticado que "el esfuerzo propio de la Junta también resulta insuficiente" y "debe implicarse con recursos propios".

Por tanto, entre otros, en la moción el PSOE manifiesta el "rechazo" a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 y piden "revisar y modificar" las cuentas, ya que las presentadas "no responden a las necesidades que tienen los malagueños.

Por su parte, la diputada provincial socialista Antonia García ha informado de otra moción del PSOE al pleno sobre "la defensa" del sistema público de pensiones, de la revalorización conforme al IPC y del "blindaje" constitucional del poder adquisitivo de los pensionistas.

"Desde el PSOE siempre vamos a defender un sistema público digno, justo y sostenible y lo vamos a defender hoy, mañana y para las generaciones que vendrán", ha dicho, advirtiendo de la "diferencia muy clara" entre las políticas aplicadas con gobiernos del PP y con el PSOE.

PATRICA

Por su parte, el grupo de Con Málaga lleva como moción urgente el cumplimiento íntegro de la ley 6/2010 de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica).

El portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha explicado que "lo que pedimos en esta moción es que la Junta cumpla de manera inmediata e íntegra la Ley 6/2010 de 11 de junio, reguladora de Patrica, elevando su dotación presupuestaria global por encima del suelo legal de los 600 millones de euros e incorporando la actualización anual correspondiente conforme a la evolución real de los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma desde el ejercicio 2014".

Asimismo, reclaman constituir una Comisión Técnica de Liquidación de la deuda de la Patrica, y exigir a la Junta que las transferencias de la Patrica mantengan en todo caso su carácter estrictamente incondicionado.