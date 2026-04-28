Cristina López advierte a estudiantes de la "pandemia" de noticias falsas y reivindica pensamiento crítico en Málaga

La periodista Cristina López, junto a estudiantes de tercero de la ESO del IES Isaac Albéniz de Málaga. - APM

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista Cristina López, reportera del programa Andaluces por el mundo, ha impartido una charla a estudiantes de tercero de ESO del IES Isaac Albéniz en la que ha reivindicado el pensamiento crítico frente a la desinformación. "Mi labor como comunicadora es advertiros de que tengáis cuidado con la pandemia de las fake news", ha señalado durante el encuentro.

La sesión, organizada en el marco del proyecto Asociación de la Prensa de Málaga Prensa en mi mochila (APM), cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa', la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank. Su objetivo es "acercar el periodismo a las aulas y fomentar la alfabetización mediática entre los jóvenes", según ha indicado la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) en una nota.

Durante la charla, López ha explicado de forma práctica el proceso de elaboración de un programa de televisión, desde la preproducción hasta la postproducción. A partir de un supuesto, ha desgranado las distintas fases del trabajo y ha destacado el "papel clave" de los equipos técnicos, más allá de la figura del reportero.

En esta línea, la periodista ha subrayado la función de servicio público de la televisión, especialmente en el caso de Canal Sur. "Tiene que informar, entretener y formar. Contar historias complejas exige rigor y sensibilidad; no se puede improvisar", ha afirmado. A través de experiencias personales, López ha abordado las limitaciones a la libertad de prensa en algunos países. "En ciertos destinos trabajamos bajo la supervisión de un comisario político que controla lo que podemos contar", ha apostillado.

En contexto, al acto también asistieron el director de Área de Negocio de Málaga de CaixaBank, Jesús Cabrera, y la responsable de Acción Social de CaixaBank en Andalucía Oriental, Yolanda Solero. Ambos destacaron el compromiso de la entidad con iniciativas sociales que favorecen la igualdad de oportunidades y el desarrollo de competencias en el alumnado, especialmente en entornos vulnerables.

El encuentro estuvo marcado por la participación activa del alumnado, que planteó preguntas sobre la organización de los viajes, la gestión emocional de las historias o el funcionamiento interno de los programas. La sesión se prolongó más allá del tiempo previsto, "reflejo del interés que despierta el periodismo entre los estudiantes".

Asimismo, la APM ha considerado que la actividad pone de relieve la necesidad de reforzar el pensamiento crítico y las competencias mediáticas en el entorno educativo, especialmente en un contexto digital marcado por la sobreinformación.

La periodista, reportera y presentadora en Canal Sur TV, Cristina Lópe, es miembro de la APM, se formó en la Universidad de Málaga (UMA) y cuenta con un máster en Comunicación Televisiva. Desde hace cinco años presenta el programa Andalucía por el mundo, uno de los espacios más reconocidos de la cadena autonómica. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como reportera en formatos como Andalucía Directo, Salud al día o Hoy en Día.

También ha sido presentadora de informativos en Canal Extremadura TV durante seis años y ha desarrollado su carrera a nivel nacional como reportera en cadenas como Telecinco, La Sexta y Antena 3. En radio, ha trabajado como locutora y redactora en Aragón Radio.

En concreto, Prensa en mi mochila es un programa de alfabetización mediática orientado a dotar a los jóvenes de herramientas para "comprender, analizar y producir información de forma crítica y responsable en el entorno digital". A través de talleres y actividades, se abordan cuestiones como el funcionamiento del sistema mediático, la desinformación, la inteligencia artificial (IA), las redes sociales o la ciberseguridad.

Además, el programa se completa con iniciativas como el Concurso Escolar y la Semana de los Medios en la Escuela, que incluyen visitas a medios de comunicación y emisiones en directo desde centros educativos. Asimismo, contempla 'masterclass' impartidas por periodistas de reconocido prestigio para acercar los medios de comunicación a las aulas.