Cs exige al PP que se conozca el estado del puente que uniría Rincón de la Victoria con Torre de Benagalbón

Publicado 29/09/2018 12:25:42 CET

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha exigido al PP conocer el estado en que se encuentran los trabajos para la creación de un puente que permita conectar los núcleos de Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón dentro de los 181 kilómetros de Senda Litoral, uno de los proyectos más importantes en materia inversora de la Diputación de Málaga.

La pregunta viene a raíz de que el pasado mes de mayo, el presidente de la administración supramunicipal, Elías Bendodo, visitó la localidad y prometió que la infraestructura tendría proyecto en septiembre para que se pudiesen licitar las obras durante el invierno y arrancasen antes de final de año.

"A día de hoy no tenemos ninguna novedad al respecto de esta noticia que anunciaron a bombo y platillo, ni en nuestra localidad ni tampoco la tienen nuestros compañeros de Ciudadanos en Diputación", ha criticado la portavoz de Cs en Rincón, Elena Aguilar.

Aguilar a recordado que cuando su partido "trató de negociar el desarrollo del puente hace unos meses a través de una modificación presupuestaria, el PP no tardó ni 48 horas en comunicar que se ejecutarían con cargo a la entidad provincial y antes de final de año".

Para la formación naranja "es esencial retomar este proyecto cuánto antes y por dos motivos: primero porque es una demanda vecinal histórica, llevamos años reclamando una conexión decente peatonal entre Rincón y Torre de Benagalbón. Por otro lado, porque queremos que los trabajos se ejecuten fuera de temporada, para reducir las molestias a residentes y hosteleros", ha apuntado Aguilar.

Su opinión es compartida por el portavoz de Cs en la Diputación, Gonzalo Sichar, quien ha instado a los populares que gobiernan esta entidad, y que se han comprometido a ejecutar las obras, a que "se lleve a cabo con celeridad una correcta planificación y de esta forma evitar que bañistas y empresarios del sector de playas puedan encontrarse máquinas trabajando la próxima primavera, con el daño que eso provoca a la imagen turística del municipio".

En este sentido Sichar ha recordado que actualmente está pendiente que el proyecto redactado salga a la luz y se envíe a la Junta de Andalucía, que debe certificar que cumple con los parámetros medioambientales exigidos por el organismo para su colocación sobre el lecho del arroyo Granadillas.

"Estos trámites conllevan unos tiempos legales que se pueden dilatar en el tiempo si no se cumple con lo prometido por el PP en su última visita a la zona", ha recalcado.

Las obras suponen la colocación de una pasarela de madera, que sea transitable tanto por bicicletas como por peatones, que tendría una longitud aproximada de 30 metros y una anchura de tres metros, según la previsión técnica inicial.

La actuación tiene un coste aproximado de 205.000 euros; una cantidad "perfectamente asumible para una administración que desde hace meses tiene deuda cero", ha asegurado Sichar.

"Pedimos que el PP cumpla lo prometido: que desde el Ayuntamiento se ultime el proyecto en fecha, que Diputación traslade con la mayor brevedad posible el proyecto a la Junta de Andalucía y que se sigan todos los pasos administrativos necesarios para su ejecución", ha insistido Aguilar.

Por su parte, el portavoz en Diputación ha resaltado "los apoyos que desde la formación naranja se están dando para avanzar en este proyecto, ya que creemos que todas las obras que beneficien en el desarrollo de una localidad y generen riqueza a través del turismo sostenible, como es este caso, deben ser una realidad cuanto antes".

En este sentido, han recordado que Cs ha apoyado todas las iniciativas para desarrollar la Senda Litoral en cualquier municipio de la provincia, con independencia de su color político "porque nos interesa el progreso de todos los ciudadanos, y no vender propuestas que luego no se materializan; esperamos que la necesaria colocación de este puente no se quede en una promesa sin cumplir", ha finalizado Sichar.