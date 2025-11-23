El cuadro del coreógrafo y bailaor malagueño Adrián Santana cierra otra edición del Aula Municipal de Flamenco de Málaga

MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición número 22 del Aula Municipal de Flamenco culmina este lunes, 24 de noviembre, con la actuación del cuadro del coreógrafo y bailaor flamenco malagueño Adrián Santana. Este ciclo, que tiene carácter gratuito, está organizado por el Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, que cede su espacio del Centro Cultural María Victoria Atencia.

La actuación comenzará a las 19,30 horas y las entradas se pueden retirar el mismo día, de 9,00 a 13,30 horas, en el departamento de Fiestas del Ayuntamiento, en los Servicios Operativos, en Camino San Rafael; las que queden disponibles se repartirán en el propio centro cultural a partir de las 18,00 horas, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En palabras del coordinador del ciclo, Manuel Fernández Maldonado, "este artista, sobrino nieto del gran bailaor Pepito Vargas, comenzó desde muy joven una magnifica carrera en este arte, que le ha llevado a ser uno de los bailaores más señeros en la actualidad". "Alcanza una amplia experiencia al actuar en los principales tablaos flamencos de Madrid y España, manteniendo un magnifico cartel".

Como coreógrafo ha montado varios espectáculos estrenados en España y en varios países del mundo, y cuenta con importantes premios y reconocimientos a sus actuaciones en las bienales de Sevilla y Málaga, entre otros lugares. Imparte cursos de baile flamenco en varios conservatorios españoles y para esta actuación "ha hecho un montaje especial que será del agrado de los aficionados a este arte y del público en general", señala Fernández Maldonado.

XXII AULA MUNICIPAL DE FLAMENCO

El Aula Municipal de Flamenco alcanza este año 2025 su vigésimo segunda edición manteniendo su línea de apoyo al talento malagueño ya que todos los artistas que intervienen en este consolidado ciclo son artistas de la capital o de la provincia.

Cuenta con ocho actuaciones dedicadas al cante, toque y baile. Conforman el cartel de esta edición: Virginia Gámez, Amparo Heredia, Isabel Guerrero, Fabiola Santiago, el Cuadro José Lucena, Bonela, Ana Fargas y el Cuadro de Adrián Santana, y las sesiones vuelven a celebrarse los últimos lunes de mes.

Se trata de un plantel con gran diversidad de voces y especialistas en determinados palos del flamenco. Además, tiene un marcado acento femenino ya que cinco de sus ocho actuaciones están protagonizadas por mujeres. La finalidad del Aula Municipal de Flamenco, y para ello fue creada, es la divulgación del arte flamenco en sus tres vertientes de cante, toque y baile.

El objetivo es mantener este arte en toda su pureza e integridad, fomentando la afición al arte flamenco y haciendo que se conozca más y mejor. El cartel ha sido realizado, una vez más, por el artista y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson.