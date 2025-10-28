Cuatro detenidos, dos menores, por un delito de odio hacia una mujer trans a la que agredieron en Fuengirola (Málaga)

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Local de Fuengirola (Málaga), han detenido a cuatro personas como presuntos responsables de un delito de odio hacia una mujer trans a la que insultaron, amenazaron y agredieron durante la celebración de la feria en esta ciudad de la Costa del Sol.

Según el relato policial difundido en un comunicado, los hechos ocurrieron en plena madrugada durante la feria de la localidad. La víctima denunció que un grupo de individuos la había agredido físicamente mientras la insultaba con expresiones transfóbicas.

Los hechos se remontan al pasado día 10 de octubre, sobre las 05.00 horas, cuando la sala del 091 recibe una llamada que informa de una agresión en el recinto ferial de Fuengirola. A la llegada del indicativo policial las víctimas manifestaron haber sido agredidos por un grupo de jóvenes por su condición sexual, siendo trasladados por los agentes a un centro de salud para ser asistidos de las lesiones que presentan.

Una vez en Comisaría, las victimas denunciaron los hechos que dieron lugar a una investigación policial con el objetivo de esclarecer lo sucedido. Según sus manifestaciones, un grupo de cinco jóvenes, los insultaron y agredieron, llegando a propinarles patadas y puñetazos y amenazarles con un cuchillo.

Gracias a la existencia de imágenes de cámaras de grabación y las declaraciones de los testigos, los agentes encargados del suceso pudieron determinar que lo acontecido podía constituir un delito de odio, motivado por la identidad de género de una de las víctimas.

Tras la práctica de las diligencias correspondientes, los investigadores consiguieron identificar y detener a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, a los que se les imputan delitos de odio, de amenazas graves y un delito leve de lesiones.