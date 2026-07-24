Cuatro detenidos tras intervenir en Málaga 36 fusiles de asalto, once armas cortas y granadas de mano

Arsenal de armas incautado por la Policía Nacional en una operación en Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional se han incautado en la provincia de Málaga de un arsenal de armas, entre ellas, 36 armas largas, once armas cortas, once granadas de mano y abundante munición, y han detenido a cuatro personas.

Los agentes iniciaron las pesquisas el pasado mes de mayo logrando la interceptación de armas largas automáticas junto con granadas de mano y 180 cartuchos de munición de guerra, en un operativo policial que culminó con la detención del conductor encargado del transporte de las mismas, el cual se encuentra ya en prisión provisional, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

A raíz de esta detención, y a través de diversas diligencias investigativas, los agentes han logrado identificar una estructura criminal cuya actividad delictiva se basa en el tráfico de armas y de drogas.

La investigación, declarada secreta, ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Málaga.

Los investigadores apuntan a que se trata de una estructura criminal cuyo objetivo se basa principalmente en actividades de tráfico de armas y sustancias estupefacientes.

Criminales altamente especializados que hicieron necesaria la participación de unidades como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Medios Aéreos para una primera incautación de estas armas, las cuales estaban siendo transportadas y cuyo conductor fue detenido durante el operativo policial, conduciendo un turismo, que portaba seis armas largas automáticas, tres granadas de mano, cargadores y numerosos cartuchos.

Así, conocedores de que tras esta incautación inicial se escondía todo un entramado criminal, las pesquisas dieron con más miembros de esta red.

El pasado lunes, los agentes de Udyco Costa del Sol interceptaron un vehículo cargado de 120 kilogramos de cocaína, lo que culminó con la detención de otras dos personas.

De igual modo, en el marco de esta operación se arrestó al cuarto integrante de la red criminal. Como consecuencia se han realizado entradas y registros en distintos municipios de la provincia de Málaga en los que fueron halladas sustancias estupefacientes --60 kilogramos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi-- junto a numerosas armas --fusiles de asalto, once granadas de mano, once pistolas, siete silenciadores, ocho chalecos antibalas y dos placas balísticas preparadas para soportar munición de guerra junto a más de cinco mil cartuchos de diversos calibres--.

Por último, han señalado que se trata de una investigación declarada bajo secreto de la Sección Civil y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga, Plaza número 4 y con el impulso del Ministerio Fiscal.