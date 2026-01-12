Cuatro evacuados al hospital, dos menores, por un escape de gas en una vivienda de Málaga

Archivo - Fachada del Hospital Regional de Málaga - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 34 años de edad y dos menores de 12 y 17 años han precisado traslado hospitalario tras un escape de gas registrado en la tarde de este domingo, 11 de enero, en una vivienda de Málaga capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido sobre las 19.45 horas alertaba de que varias personas se encontraban mal por un posible escape de gas en un domicilio de la calle Virgen de la Esperanza. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Nacional y empresa suministradora.

Según fuentes sanitarias, dos mujeres de 34 años, un niña de 12 y un menor de 17 han sido trasladados al Hospital Regional de Málaga. Por su parte, los bomberos confirmaron que se trató de un escape de gas proveniente de un termo.