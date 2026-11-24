Presentación por parte de la compañía La Cubana en el Teatro del Soho Caixabank - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA / ÁLVARO GUERRERO

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cubana llega al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga por primera vez con 'La cuisine de ma cousine', su nuevo espectáculo, un "disparatado melodrama culinario" que podrá verse del 25 de noviembre al 15 de diciembre, con un total de 22 funciones.

La compañía ha presentado este martes 24 el espectáculo ante los medios, en un acto celebrado frente al teatro, con la participación del fundador de La Cubana y director del montaje, Jordi Milán, donde ha explicado que "siempre que hemos venido a Málaga nos hemos sentido muy bien acogidos y queridos por el público malagueño", según ha precisado la entidad financiera a través de un comunicado.

De este modo, la Cubana regresa a Málaga después de siete años. Tal y como han argumentado, "no por falta de ganas, sino porque no habían salido de gira desde la pandemia". De este modo, han presentado "buena parte de sus espectáculos", desde 'Cegada de amor' hasta 'Adiós Arturo', pasando por 'Mamá, quiero ser famoso', 'Cómeme el coco', 'negro' o 'Campanadas de boda'.

Así, 'La cuisine de ma cousine' en el Teatro del Soho CaixaBank, será la primera parada andaluza de esta gira tras recorrer Pamplona o Bilbao, donde ha superado las cien representaciones y ha sido vista por más de 70.000 espectadores. Con 'La cuisine de ma cousine', la Cubana "se adentra en el mundo de la gastronomía y en esa fiebre culinaria que parece habernos invadido en los últimos años".

"Chefs convertidos en estrellas mediáticas, restaurantes de lujo, recetas imposibles, 'rankings' gastronómicos, platos que parecen obras de arte y la necesidad de fotografiar y publicar todo lo que comemos son algunos de los ingredientes de esta nueva comedia, una mirada divertida y satírica a una sociedad en la que algo tan cotidiano como sentarse a comer se ha convertido, en ocasiones, en una auténtica representación teatral", han detallado.

Para ello, La Cubana utiliza "los ingredientes que han caracterizado sus espectáculos durante más de cuatro décadas", como "humor, música, color, sorpresa, juego y participación del público, combinados esta vez en una receta completamente nueva".

Además, la presentación ha contado con la aparición de Brigitte Raventós, la "excéntrica y popular" chef catalana nacida en París que protagoniza la ficción de 'La cuisine de ma cousine'. Propietaria de una cadena internacional de restaurantes y creadora de una corriente gastronómica denominada 'La Cocina de los Sentimientos', Raventós mantiene una "estrecha relación" con Málaga desde hace 32 años, cuando contrajo matrimonio con Fernando García.

La chef ha explicado que pasa "largas temporadas en la ciudad y que se siente una malagueña más", y el Ayuntamiento le ha concedido el título de Hija Adoptiva de la ciudad. Brigitte, como agradecimiento, ha decidido presentar en el Teatro Soho CaixaBank el estreno mundial de su nueva 'masterclass', titulada 'Los sentimientos cocinados a fuego lento' y que realizará 22 clases magistrales para que todos los malagueños tengan la posibilidad de poder asistir a ella. Una 'masterclass' que, siempre dentro del particular universo de La Cubana, llegará a Málaga antes que a ciudades como París, Londres, Nueva York o Tokio.

En suma, la aparición de Raventós ha puesto el toque de humor y sorpresa a una presentación que, como es habitual en La Cubana, "ha jugado con los límites entre la realidad y la ficción". La presentación ha terminado con toda la compañía interpretando uno de los números musicales del espectáculo, "convirtiendo por unos minutos la entrada del Teatro Soho CaixaBank en una auténtica fiesta".

En contexto, fundada en Sitges en 1980, La Cubana es una de las compañías teatrales más populares del panorama español. A lo largo de su trayectoria ha creado un estilo propio basado en la observación de situaciones cotidianas, el humor, la exageración, el juego teatral y la complicidad con el público.

Con más de seis millones de espectadores a sus espaldas, la compañía "continúa fiel a su manera de entender el teatro", en concreto, "convertir cada representación en una fiesta compartida con los espectadores, llena de sorpresas y situaciones inesperadas". Las entradas están disponibles en 'https://teatrodelsoho.com/', en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.