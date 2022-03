Daniel Guzmán trae sus 'Canallas' al Festival de Cine de Málaga

MÁLAGA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor, director y guionista, Daniel Guzmán, ha presentado este sábado su segundo largometraje, 'Canallas', en el marco de la vigésimo quinta edición del Festival de Cine de Málaga, en el que compite en la sección oficial. El director de 'A cambio de nada' se ha lanzado con una atrevida apuesta cómica protagonizada por una familia de actores no profesionales, Luis Tosar y él mismo.

Joaquín (Joaquín González), Brujo (Daniel Guzmán) y Luismi (Luis Tosar), tres canallas de barrio, vuelven a encontrarse después de 20 años. Brujo y Luismi siguen sin oficio pero con algún que otro beneficio, mientras que Joaquín se ha convertido en un importante y reconocido empresario. O eso cree él. La vida de Joaquín y su familia funciona más o menos mal, hasta que un día funciona peor y las brillantes ideas de Brujo y Luismi acabarán hundiendo a Joaquín aún más en la miseria.

Daniel Guzmán ha mostrado en el Cine Albéniz ante los medios su nueva película junto a los actores Luis Tosar, Joaquín González, Brenda González, y el productor Domingo Corral. El director se ha mostrado muy emocionado por la acogida que ha tenido la película: "Volver a Málaga con una película tan sumamente personal es muy importante y especial para mí".

Guzmán ha defendido 'Canallas' como una apuesta hecha por y para el público, para que la gente se ría tanto como ellos. "Es una película en cierta manera distinta. Buscamos un humor popular que pueda ser compartido en salas", ha añadido el director, quién también ha reconocido vivir de los mejores momentos de su vida durante el rodaje de su segundo largometraje.

Entre risas y carcajadas, el equipo de la película ha recordado el rodaje como una experiencia divertida. El propio Luis Tosar ha reconocido haber reído más en esos dos meses que en el resto de su vida. "La comedia es algo extremadamente complicado y la disfruto más cuando puedo reír haciéndola con colegas", ha añadido el actor.

Por su parte, la actriz Brenda González, hija de Joaquín González en la historia y en la vida real, ha descrito su participación en 'Canallas' como "una experiencia inolvidable y una oportunidad increíble". Joaquín González, amigo desde la adolescencia de Daniel Guzmán, ha recordado anécdotas divertidas del director, provocando risas y carcajadas entre el público malagueño.

Guzmán, que ha contado en el reparto con actores no profesionales, ha asegurado que 'Canallas' es "una película de personajes" y, como el de Joaquín, son personajes auténticos que generan la comedia que él quiere. Un tipo de comedia que considera diferente porque se aleja de formulismos y de convencionalismos.

El director ha asegurado que no sabe con certeza qué hay de verdad y qué de mentira en la película, ya que se basa en experiencias y vivencias reales y a partir de ahí diseña el guion. "Me gusta explorar entre la realidad y la ficción, entre profesionales y no profesionales, como en 'A cambio de nada'", ha asegurado.

Por su parte, Domingo Corral, responsable de Movistar+, productora de la película junto a Universal, ha querido destacar de Guzmán su creatividad, su "gran capacidad para jugársela", su pasión y su ambición por llegar al público, "manteniendo a la vez su sello autoral". José Luis Hervías, director general de Universal Pictures International Spain ha reconocido haber colaborado en la película porque era imposible "resistirse a una fuerza de la naturaleza", como es Daniel Guzmán.