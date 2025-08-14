Declarado un incendio forestal en Mijas (Málaga)

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este jueves en un paraje del municipio malagueño de Mijas.

Así, según han informado desde el Plan Infoca a Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las 15,45 horas. En el lugar se han desplazado en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Posteriormente, se han ampliado los medios y se han sumado al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y técnico de operaciones.