Denunciadas siete personas por venta ilegal y ocupación del espacio público en la playa La Malagueta - POLICÍA LOCAL

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga desplegó el pasado martes 9 de junio un dispositivo en la playa de la Malagueta contra el comercio clandestino en el litoral. La operación se saldó con siete personas denunciadas por realizar actividades de venta ambulante no autorizada de productos alimenticios y bebidas, así como por la ocupación de dominio público marítimo-terrestre para llevar a cabo actividades ilícitas.

Estas actuaciones forman parte del plan de vigilancia que la Policía Local de Málaga mantiene activo durante la temporada estival. El objetivo es erradicar los puestos itinerantes ilegales, garantizar la libre movilidad de los bañistas y proteger la salud pública, según han informado desde la Policía Local en un comunicado.

Durante la intervención, los agentes decomisaron un total de diez combinados ya preparados y listos para su venta inmediata. En concreto, siete mojitos y tres cócteles de diferente variedad. Asimismo, se intervino una bandeja con preparados de fruta variada.

Estos productos alimenticios se comercializaban vulnerando los requisitos legales oportunos y los controles sanitarios obligatorios que garantizan un consumo seguro.

En el mismo operativo se retiraron de la circulación 14 latas --repartidas equitativamente en siete refrescos y siete cervezas--, ocho botellines de agua y diversos útiles necesarios para la manipulación y dosificación de las bebidas.

Estos productos carecen de cadenas de frío y refrigeración adecuada, siendo cumpliendo las condiciones higiénicas, lo que los convierte en focos de riesgo sanitario a tenor de las altas temperaturas.

OCUPACIÓN DE LA PLAYA PARA EL COMERCIO ILEGAL

Además de las denuncias por la venta de alimentos y bebidas, la Policía Local actuó contra la ocupación del espacio público asociada a esta actividad. Los infractores utilizaban de forma fija elementos playeros para asentarse en la arena y almacenar el género.

En total, los agentes intervinieron 19 sombrillas, además de una manta y sillas de playa que servían para delimitar los puntos de venta ilegal y camuflar el material. En el caso de las sombrillas destacar que en algunos casos también son utilizadas para alquilarlas, sobre todo a turistas.

MULTAS DE HASTA 3.000 EUROS POR INFRACCIÓN GRAVE

La venta ambulante no autorizada de productos alimenticios en la franja costera está tipificada de forma expresa como una infracción grave en el artículo 22.4 de la Ordenanza de Uso y Disfrute de las Playas del Término Municipal de Málaga.

Estas conductas conllevan sanciones económicas que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros. La cuantía definitiva de la multa se determina en cada caso en función de la reincidencia del responsable, la intencionalidad del autor y la mayor o menor perturbación que la infracción cause en el medio ambiente o a los propios usuarios de la playa.