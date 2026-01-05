Desalojadas 12 familias de un edificio en Monda (Málaga) tras caerse un muro de contención

Imagen de una de las situaciones en las que intervino el Consorcio de Bomberos de Málaga. - CPB

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 familias han sido desalojadas de un edificio de Monda (Málaga), tras caerse un muro de contención debido a las intensas lluvias que han provocado en la provincia malagueña la borrasca Francis durante todo el fin de semana y, en especial, en la jornada del domingo.

Según han confirmado a Europa Press desde Emergencias 112 Andalucía, pasadas las 19.30 horas recibieron un aviso de que se había caído un muro de contención en la calle Marbella de dicho municipio.

Cuando los bomberos llegaron al lugar comprobaron que había acumulación de agua en una terraza y que había riesgo para la edificación, por lo que se procedió al desalojo de las familias, que fueron reubicadas en la misma localidad.

En concreto, desde el Ayuntamiento, a través de un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press, han informado de habían realojado a los vecinos afectados por este derrumbe en el Hotel El Castillo.

Así, han precisado que la alcaldesa, Remedios Fernández, y los concejales del equipo de gobierno, junto con Policía Local y Protección Civil, se desplazaron "de inmediato" a la calle Marbella nada más tener conocimiento de lo ocurrido en dicho edificio.

Asimismo, han señalado que los servicios municipales han continuado "trabajando, evaluando todas las incidencias" y que el dispositivo de emergencia se mantiene también durante todo este lunes.

Por otro lado, desde el 112 han apuntado que los servicios sanitarios del 061 tuvieron que atender en el lugar del incidente a dos hombres, de 24 y 40 años, sin que requirieran traslado hospitalario.