Desalojan de forma preventiva un colegio en Casares y a diez personas en Jimera de Libar, en la provincia de Málaga

Un policía Local de Casares (Málaga) junto al río. - AYUNTAMIENTO DE CASARES

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Kristin ha provocado en varios municipios de la provincia de Málaga un total de 220 incidencias, como el desalojo preventivo de un colegio de Casares por la crecida del río o la evacuación de diez personas en Jimera de Líbar y otras dos en Cortes de la Frontera.

Así lo han informado desde Emergencias 112 Andalucía en una nota, en la que han indicado que el colegio desalojado se encuentra en la zona de Secadero y, según ha informado la Policía Local, de manera preventiva se han clausurado las clases y avisado a los padres para recoger a los menores.

Asimismo, a través de las redes sociales del Ayuntamiento, la Policía Local ha informado de varios desprendimientos y caídas de árboles en calles del municipio, como en Carrera, en el tramo comprendido entre la tienda El Campero y la Casa Alfa, entre otras.

Además, el Consistorio ha informado de la suspensión de actividades en los tres núcleos del municipio, como clases y talleres municipales; así como el cierre de los gimnasios municipales, y han señalado que se han visto afectadas 40 líneas de suministro eléctrico, entre ellas, la que da servicio a Secadero.

El Ayuntamiento de Casares activó el Plan Municipal de Emergencias por fenómenos meteorológicos adversos y recomienda no realizar actividades al aire libre, evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular, hacerlo con máxima precaución, evitando siempre zonas inundables.

Por otro lado, desde Emergencias 112 han precisado que diez personas han sido desalojadas en la zona de la Estación de Jimera de Líbar, de las que cuatro han sido realojadas por el Ayuntamiento en un hotel, mientras que el resto se han ido con familiares.

Al respecto, desde este Ayuntamiento han informado en las redes sociales de incidencias en la carretera de Cortes-Benaoján y en el acceso a parte de la barriada de la Estación por la crecida del Río Guadiaro.

Asimismo, dos mujeres han sido evacuadas en Estación de Cortes de la Frontera --una de ellas se ha ido con familiares y otra se ha alojado provisionalmente en el Centro Social de Cortes--, desde cuyo Ayuntamiento han apuntado a una situación "un poco más complicada" que este martes por la subida del río. También otra familia ha sido evacuada en la Indiana, en la localidad de Ronda.