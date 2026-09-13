Desalojo preventivo de la urbanización Montemayor Alto por el incendio de Benahavís, que deja un herido por quemaduras

Incendio en Benahavís (Málaga) - EMA 112

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este domingo, 13 de septiembre, en el paraje Ermita del Rosario en la localidad de Benahavís (Málaga), ha obligado al desalojo preventivo de la urbanización Montemayor Alto. Además, una persona ha resultado herida a causa de las quemaduras generadas al intentar apagar el fuego.

Así lo ha confirmado Emergencias 112 Andalucía en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press, misma vez que ha concretado que un bombero forestal ha resultado afectado con traumatismos al sufrir una caída.

Por el momento, el servicio ha recomendado a la ciudadanía seguir las recomendaciones del 112 y los operativos sobre el terreno. El incendio ha obligado a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

Además, se ha decretado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís, diseminados al norte y oeste, y la urbanización La Coja.