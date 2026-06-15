Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo con fuerza en varios establecimientos de Andalucía

GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que operaba de manera itinerante por varias provincias andaluzas para cometer robos con fuerza en establecimientos. La investigación se ha iniciado a raíz de dos robos cometidos en un breve periodo de tiempo en bares ubicados en las localidades de El Burgo y Arriate (Málaga).

Este grupo estaba integrado por cuatro individuos que residían en la localidad de Puente Genil (Córdoba), desde donde se desplazaban a cometer los ilícitos, siendo sus objetivos principales las cajas registradoras y la recaudación de máquinas recreativas que se encontraban en el interior de los locales, según ha informado la Guardia Civil de Málaga en un comunicado.

Gracias a las gestiones operativas llevadas a cabo por los investigadores se pudo comprobar que los dos robos los habría cometido un mismo grupo criminal que utilizaban el mismo modus operandi, a altas horas de la madrugada y en municipios con escasa población.

La investigación ha determinado que estos individuos también serían los supuestos autores de otros cinco robos cometidos en las localidades malagueñas de Ardales y Benamargosa, y en la de Noguerones-Alcaudete (Jaén).

La itinerancia interprovincial del grupo criminal en sus desplazamientos nocturnos ha dificultado la investigación de los guardias civiles que, gracias a las numerosas pruebas obtenidas en los robos cometidos, ha logrado identificar a los cuatro individuos.

Tras varios meses de investigación, el pasado mes de mayo se llevó a cabo la fase de explotación de la operación denominada 'Burtys', lográndose la detención de todos los componentes de este grupo criminal en la localidad donde residían.

Los detenidos, con numerosos antecedentes por la comisión de hechos similares, han sido puestos a disposición judicial del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda (Málaga) como supuestos autores de la comisión de los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Ronda. Aunque ha demostrado la supuesta comisión de siete delitos de robos con fuerza cometidos por este grupo, se continúa investigando la posible autoría de otros.