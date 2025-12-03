Desarticulado un grupo que robaba en el interior de vehículos en zonas turísticas de las provincias de Málaga y Cádiz

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco del Plan Turismo Seguro, ha llevado a cabo la operación "Bell", en la que agentes pertenecientes a la Compañía de Coín (Málaga) han desarticulado un grupo criminal especializado en robar en el interior de vehículos de alquiler en zonas turísticas de las provincias de Málaga y Cádiz.

Según el relato del cuerpo armado recogido en un comunicado, la operación se inició en abril de este año, a raíz de un notable repunte de los robos con fuerza en vehículos cometidos en el entorno del Caminito del Rey, en los términos municipales de Álora y Ardales, en la provincia malagueña.

Mediante el análisis de la información obtenida en numerosas gestiones operativas llevadas a cabo por los investigadores, se logró identificar y monitorizar la actividad de tres individuos. De esta manera, se pudo constatar que estos delincuentes realizaban estudios previos en las zonas de estacionamiento de vehículos ubicados cerca de lugares turísticos de las localidades más visitadas de las provincias de Málaga y Cádiz, aplicando un modus operandi altamente especializado, siendo sus víctimas turistas que hacían uso de dos modelos concretos de vehículos de alquiler.

Los delincuentes accedían al interior forzando las cerraduras de los vehículos. Para ello, hacían uso de herramientas manipuladas o fabricadas al efecto para la apertura de esos tipos de vehículo con las que no causaban daños aparentes, lo que provocaba que los propietarios no se percataban del robo en el momento de acceder al vehículo.

Estos individuos realizaban una vigilancia activa previa, durante y posterior a la comisión de los delitos. Para sus desplazamientos utilizaban vehículos de alquiler que cambian con frecuencia, algo que también hacían con sus domicilios, en los que residían durante un corto espacio de tiempo, todo ello para eludir la acción policial.

Su actividad delictiva se extendía principalmente a zonas turísticas y costeras de las provincias de Málaga y Cádiz, y se logró documentar, al menos, la comisión de siete robos cometidos en una misma jornada.

Con todos estos datos en poder de los investigadores, se procedió a la detención de estos tres individuos, llevándose a cabo dos registros domiciliarios en las localidades malagueñas de Benahavís y Marbella, donde se hallaron herramientas utilizadas en los robos y algunos efectos sustraídos.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial por la supuesta comisión de, al menos, 55 robos con fuerza. La investigación continúa abierta para determinar si existen otras víctimas de estos delincuentes.