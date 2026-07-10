Desciende a fase de preemergencia el incendio de Benahavís (Málaga) tras ser estabilizado y volver todos los desalojados

Incendio en Benahavís (Málaga) - ÁLEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado a las 21,39 horas de este viernes la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca, activado por el incendio forestal declarado en la localidad malagueña de Benahavís, por lo que la situación quedaría en fase de preemergencia.

Además, Sanz ha detallado que en las últimas horas han regresado de forma escalonada los 2.053 vecinos desalojados y se ha levantado también el confinamiento a causa de este incendio. Ello, cabe mencionar, tras ser estabilizado este incendio en la noche de la presente jornada al considerar que, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

De esta forma, ya han podido regresar a sus hogares las 1.013 personas de la urbanización Los Flamingos, las 687 de Parque Botánico y los 96 vecinos de los apartamentos Four Seasons; así como las 132 personas de Marbella Hills y las 125 de la zona de Caserías del Esperonal y se ha levantado el confinamiento a los 370 vecinos de la urbanización Montemayor.

Sobre el terreno queda trabajando para su total extinción un operativo de 40 efectivos, 3 autobombas y la Unidad Médica de Incendios Forestales para su total extinción.

En este incendio ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7 que permaneció cortada entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

EMA 112 gestionó casi 300 llamadas a causa de este incendio, las primeras de ellas sobre las 16,30 horas de este pasado jueves informaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la urbanización Montemayor.

El centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, bomberos del Consorcio de la Diputación de Málaga y a los Bomberos del Ayuntamiento de Marbella, a la Guardia Civil, que ha desplazado entre 30 y 40 agentes; y a la Policía Local de Estepona y de Benahavís.

Asimismo, también se movilizó a la Policía Nacional y a su Unidad Adscrita a la comunidad, a Mantenimiento de Carreteras, a la Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (se ha movilizado la Unidad del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de San Pedro de Alcántara) y a las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Marbella y Estepona.