Detenida en Málaga una pareja por supuesto abandono de su bebé al intentar dejarlo con un vecino

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional en Málaga capital. - CNP - Archivo

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Una pareja joven ha sido detenida en Málaga capital por el supuesto abandono de su bebé de cuatro meses, al que presuntamente intentaron dejar en casa de un vecino, según han confirmado fuentes policiales.

Estas fuentes han precisado a Europa Press que se trata de un hombre de 25 años y de una mujer de 23 años y que la intervención se inició al intentan dejar la pareja al bebé de cuatro meses con un vecino. Además, han apuntado que la investigación continúa abierta.

Los hechos tuvieron lugar en la zona centro de la capital, en el entorno del Molinillo. Según la información adelantada El Español de Málaga, la pareja habría decidido dejar al bebé con un vecino que aseguraba no tener relación con la pareja, para, previsiblemente, pasar la noche fuera.

El hombre dio aviso a las autoridades, señala el diario, que, citando a fuentes consultadas, señala que la vivienda donde ambos residían con el bebé estaba en un estado "deplorable" y que todo apunta a que el menor quedará a cargo de un familiar de la pareja cuando finalice la investigación.