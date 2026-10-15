Detenidas dos personas y una investigada tras intervenir 119 plantas de marihuana en una vivienda rural de Málaga

Plantas de marihuana intervenidas en una operación de la Guardia Civil en Málaga - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado una tercera por su presunta implicación en los delitos de cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico, tras localizar una plantación en una vivienda rural situada en el término municipal de Málaga.

La investigación se inició cuando agentes del equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, dentro de las actuaciones destinadas a combatir los delitos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas de las zonas rurales, tuvieron conocimiento de la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda rural del diseminado La Breña, en Málaga, colindante con el municipio malagueño de Comares.

Así, durante las pesquisas, los agentes comprobaron que los responsables del cultivo, que convivían con la propietaria de la vivienda, habían instalado una plantación de marihuana destinada presuntamente al tráfico de drogas, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

De igual modo, los investigadores detectaron que se había realizado un enganche ilegal a una torre de suministro eléctrico con el objetivo de obtener la energía necesaria para mantener en funcionamiento la instalación.

Como resultado de las actuaciones, la Guardia Civil ha intervenido un total de 119 plantas de cannabis sativa, de gran tamaño y en avanzado estado de maduración, las cuales se encontraban próximas a su posterior distribución.

El peso de la sustancia intervenida ascendió aproximadamente a 40 kilogramos. Las diligencias instruidas, así como los dos detenidos e investigado, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente