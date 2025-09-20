Detenido por agredir a su pareja en el paseo marítimo de la Cala de Mijas (Málaga)

Archivo - Vista del núcleo costero de La Cala de Mijas en una imagen de archivo. - POLICÍA LOCAL DE MIJAS - Archivo

MIJAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Mijas (Málaga) y puesto a disposición de la Guardia Civil tras agredir a su pareja, una mujer, en el paseo marítimo del núcleo costero de La Cala.

Según el relato policial, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 4 de septiembre cuando el cuerpo municipal de seguridad recibió una llamada de emergencia que alertaba de que un varón, al parecer, estaba agrediendo a una mujer junto al parque de la Butibamba.

Al llegar al lugar los agentes tuvieron que separar a ambas partes y se entrevistaron con el hombre y con la mujer por separado. La mujer presentaba síntomas compatibles de haber sufrido contusiones en piernas y brazos, y los testigos presentes manifestaron que el varón había agredido a su mujer en presencia de los mismos.

Ante los hechos y tras la leerle sus derechos, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones y trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial. Y a la víctima de la agresión, los agentes le ofrecieron la posibilidad de asistencia sanitaria y de interponer denuncia