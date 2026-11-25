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MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la noche de este pasado martes en Puerto de la Torre, en Málaga capital, a un hombre de 69 años por su presunta implicación en una tentativa de homicidio, ya que, al parecer, apuñaló a un hombre de 53 años en la zona del abdomen en una disputa entre vecinos.

La detención, practicada por agentes del Grupo de Atención al Ciudadana de la Policía Nacional, se produjo sobre las 23,00 horas, tras un aviso al 091. La llamada alertaba de una reyerta en el interior de una vivienda, en el barrio de Puerto de la Torre, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

A la llegada de la patrulla al domicilio, los agentes hallaron a una mujer de 45 años taponando una herida sangrante que presentaba un hombre --su pareja sentimental-- en la zona abdominal, sumándose los policías a las maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de los sanitarios.

Según las averiguaciones, el presunto autor del apuñalamiento es un vecino de la víctima, la cual habría recriminado al agresor un intento de besar a su mujer, según las manifestaciones de ella, siendo este el detonante de una disputa entre las partes.

Finalmente, la patrulla localizaba y detenía al presunto autor en su domicilio, interviniéndose el arma blanca utilizada en los hechos criminales. Por su parte, el herido fue evacuado a un hospital con pronóstico grave.