Detenido tras apuñalar en Málaga a un joven que continúa hospitalizado un mes después del ataque

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 32 años como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio. El sospechoso agredió con un arma blanca a un joven de 28 años en la terraza de un bar el pasado día 6 de septiembre, propinándole dos puñaladas que le atravesaron varios órganos vitales --colón, hígado y riñones--.

Tras dos semanas en la UCI, la víctima continúa ingresada a día de hoy en el hospital y ha perdido uno de los riñones como consecuencia del ataque, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Testigos de los hechos apuntan al carácter "gratuito" sin motivación aparente de la acometida. Por su parte, la autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional del arrestado.

La investigación, a cargo del grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, se centró en esclarecer las circunstancias de la agresión con arma blanca y la identificación del agresor, que huyó tras el incidente. Era la medianoche del día 6 de septiembre en la terraza de un bar ubicado en la calle Alcalde Díaz Zafra cuando se produjo el apuñalamiento.

La víctima había salido a cenar con unos amigos cuando entró en contacto visual con un chico descamisado al que no conocía y que, solo unos momentos más tarde, regresaría con un acompañante --considerado autor material de la agresión--.

Sin incitación previa por parte de la víctima, el principal investigado le propinó primero un fuerte golpe en la cabeza con una bolsa que contenía dos botellas de litro de cristal. Acto seguido, extrajo de entre sus prendas una navaja que llevaba oculta y asestó dos puñaladas al joven, atravesando el arma varios de sus órganos vitales, incluidos riñones, hígado y colón.

Con el herido ingresado en la UCI en un hospital de la ciudad andaluza, los agentes comenzaron a recopilar información del suceso en el mismo lugar de los hechos, además de tomar declaración a los testigos.

Fruto de los avances en la denominada operación 'Locuras', los investigadores pudieron poner nombre y apellidos al agresor, estableciéndose un dispositivo de búsqueda que concluyó con la localización de esta persona, detenida por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio.

Tras la puesta a disposición judicial del arrestado, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga decretó su ingreso en prisión provisional.