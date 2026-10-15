Detenido en Málaga por clavar unas tijeras a un menor de 16 años tras una riña de tráfico

Archivo - Calle La Victoria de Málaga capital cerca de donde ocurrieron los hechos.- EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por presuntamente clavar unas tijeras en la espalda a un menor de 16 años tras una riña de tráfico ocurrida en el barrio de la Victoria de la capital malagueña el pasado martes, 13 de octubre.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, quienes han señalado que el menor sufrió una herida leve y necesitó atención sanitaria con puntos de sutura.

Los hechos sucedieron en las inmediaciones de la calle Ferrandiz, en dicho barrio del centro de Málaga, al parecer, tras una discusión de tráfico entre el padre del menor que había ido a recoger a su hijo al colegio y el conductor de una furgoneta.

Inicialmente, el presunto autor se fue del lugar tras los hechos, aunque fue detenido el mismo día, poco después, en una zona cercana a donde tuvo lugar la agresión, han señalado las mismas fuentes.