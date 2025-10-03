Detenido un hombre de 84 años en Marbella (Málaga) tras hallar muerta a su mujer también octogenaria

Agente y vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo.- POLICÍA NACIONAL

Ninguno de los dos estaba en el sistema Viogén

MÁLAGA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años ha sido detenido por la Policía Nacional en la ciudad malagueña de Marbella después de que se haya encontrado el cuerpo sin vida de su esposa, también octogenaria.

En este sentido han informado fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, que han señalado que el cadáver de la mujer, de 83 años, ha sido encontrado en torno a las 11.00 horas de este viernes en la referida localidad.

La Policía Nacional ha detenido al varón y está investigando las circunstancias en torno al suceso. Las mismas fuentes han señalado que ni el detenido ni la fallecida estaban en el sistema Viogén.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha informado de que ya está recabando la información relativa al asesinato de esta mujer de 83 años por presunta violencia de género para trasladarlos a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.