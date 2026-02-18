Detenido tras intervenir 381 plantas de marihuana en un piso acondicionado como invernadero en Málaga capital

Plantacion marihuana en Palma Palmilla en Málaga capital - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana en un piso acondicionado como invernadero en el distrito norte de Málaga capital. Los agentes han intervenido 381 plantas de cannabis sativa y han detenido al morador del inmueble, un varón de 49 años, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.

El cultivo intensivo de marihuana no pasó desapercibido entre los vecinos de un edificio del barrio malagueño de Palma-Palmilla. Ventanas tapiadas con tablones, motores y extractores a plena actividad, y, lo más gravoso para los inmuebles colindantes al del invernadero, filtraciones de agua por el riego de las plantas, entre otros, lo que hacía prácticamente imposible la convivencia en comunidad, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, informaciones anónimas pusieron sobre la pista del invernadero a agentes de la Comisaría de Distrito Oeste, que iniciaron las averiguaciones para reunir suficientes indicios para motivar la diligencia de entrada y registro.

Durante las pesquisas, los agentes detectaron el fuerte olor a cannabis que desprendía la vivienda y también el incesante ruido generado por los sistemas de ventilación como aparatos de aire acondicionado y extractores. En el transcurso de la investigación, la Policía Nacional identificaba al morador del piso al frente de la plantación.

Con el registro en la vivienda, los investigadores constataron como el piso, de tres habitaciones, albergaban en su totalidad un cultivo de cannabis con toda la infraestructura propia de este tipo de invernaderos. La diligencia concluyó con la intervención de 381 plantas y la detención del sospechoso.

DESMANTELADO OTRO CULTIVO EN EL BARRIO DE LA MOSCA

Por otro lado, agentes de la Comisaría de Distrito Oeste han detenido también a una pareja por alojar presuntamente otro cultivo en su vivienda en el barrio de La Mosca. Los agentes detuvieron a un hombre y una mujer e intervinieron cuatro kilos de marihuana ya cosechada.

Por último, la Policía ha recordado a la ciudadanía la posibilidad de denunciar, de manera anónima y confidencial, un delito contra la salud pública, a través del correo electrónico antidroga@policia.es.