Detenido un joven de 18 años en relación con la muerte a tiros de un cirujano en Marbella (Málaga)

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MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un joven, de 18 años, como presunto autor de la muerte a tiros de un cirujano plástico este pasado miércoles en el municipio malagueño de Marbella.

La investigación, que sigue abierta, descarta inicialmente que este suceso esté vinculado con el crimen organizado, según han apuntado fuentes cercanas al caso. La causa está declarada secreta, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles sobre las 18,00 horas en la citada localidad malagueña. Al parecer, la víctima, de 57 años, recibió varios impactos en la cabeza cuando estaba en su clínica. Los sanitarios que atendieron al facultativo no pudieron estabilizarlo y falleció.