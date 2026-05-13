Detenido en Málaga tras arrinconar a una mujer en un portal e intentar agarrar a un menor

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre por, presuntamente, arrinconar a una mujer en un portal e intentar agarrar a un menor.

Los hechos, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, tuvieron lugar este pasado martes, día 12, sobre las 20,00 horas, en la calle Albacete cuando, al parecer, la mujer alertó de que un hombre la había arrinconado en un portal y, al llegar una vecina, el hombre se habría ido.

Así, los agentes de la Policía Local iniciaron búsqueda por la zona y lo localizaron mientras era recriminado por varias personas por haber agarrado a un menor.

Tras los hechos, el hombre fue detenido por intento de agresión sexual y detención ilegal, y tiene que comparecer ante la Policía Nacional.