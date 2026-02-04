Detenido en Málaga un estafador sentimental, que buscaba mujeres vulnerables para obtener dinero, y su novia real

Detenido en Málaga un estafafor sentimental, que buscaba mujeres vulnerables para manipularlas y obtener dinero. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre por supuestas estafas por las que obtenía cantidades de dinero, mediante el engaño sentimental, de mujeres vulnerables por su situación personal, sobre las que ejercía supuestamente "manipulación psicológica". También ha sido arrestada la verdadera novia del anterior, que presuntamente actuaba como cómplice en el fraude.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial de Policía Nacional a través de una nota, a donde acudió una de las víctimas para denunciar los hechos, tras darse cuenta que lo que pensaba que era un préstamo desinteresado a quien era su novio "no era más que una estafa".

Desde este cuerpo policial han destacado la supuesta "manipulación psicológica desarrollada por el detenido, de 45 años, "para culpabilizar a las víctimas y pedirles ingresos, alegando problemas personales, hechos sobrevenidos o inversiones". En cuanto a su pareja real, una mujer de 44 años, se presentaba como un familiar.

Con el mismo método logró engañar a varias mujeres, una de ellas localizada en Mislata (Valencia), pero la investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas víctimas, por lo que los agentes instan a que quién haya sufrido hechos parecidos denuncie ante las autoridades.

Según han apuntado, este hombre supuestamente habría obtenido más de 100.000 euros mediante manipulación psicológica y engaños, "argucias que calaban" en determinadas mujeres, ya que buscaba un perfil en sus víctimas en las que "su situación personal y ánimo estaban mermados por estar pasando por una enfermedad".

La investigación policial se inicia por parte de los agentes incardinados en el grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Norte, tras recibir la denuncia de una de las víctimas. Este supuesto estafador sentimental contactaba con mujeres a través de redes sociales y establecía relaciones personales "dotadas de cierta profundidad, ganándose su confianza mediante comprensión y empatía".

De este modo, "creaba el clima perfecto para luego solicitarles cantidades de dinero, aludiendo a problemas personales o necesidades sobrevenidas", han incidido desde la comisaría.

"Es significativo, la vulnerabilidad buscada en las víctimas, perfiles más fáciles de engañar por estar pasando por problemas de salud o procesos psicológicos", señala la Policía Nacional, que añade que esto "le facilitaba obtener la plena confianza de ellas para luego plantearles una serie de engaños", con la finalidad de obtener ingresos económicos, que recibía mediante bizum o transferencia.

Según los investigadores, primero establecía lazos emocionales con las mujeres, no solo a través de las redes si no que con alguna víctima llegó a quedar personalmente. En un principio "se mostraba sincero, relatando un oscuro pasado fruto de errores juveniles, para a continuación presentarse como un hombre muy comprensivo y paciente de acuerdo con los momentos y dificultades por las que pasaban las víctimas dadas sus circunstancias personales".

DISTINTOS ENGAÑOS

Ellas en todo momento creían que con los ingresos estaban ayudando a la que consideraban su pareja, quien unas veces planteaba haberse arruinado con inversiones y necesitar dinero para volver a invertir, ya que previamente "había presumido de ser buen trader, experto en compra y venta de activos, mostrando pantallazos de sus ganancias".

Otro de los engaños detectados por los investigadores fue afirmar que había sido secuestrado, solicitando dinero urgente para su supuesta liberación. Asimismo, manifestó haber entrado en prisión y estar en un módulo de aislamiento cuando desaparecía o perdía el contacto, y aludía también necesitar el dinero porque si no lo iban a matar y otras veces por problemas con la hipoteca y su casa.

Asimismo, han indicado que el papel de su verdadera pareja sentimental era supuestamente "cubrir los engaños que este hacía a las víctimas, haciéndose pasar por su hermana o prima, contribuyendo a darle coartadas y respaldar sus mentiras, incluso se mensajeaba con las víctimas, llamándolas cuñadas y tratando de dar veracidad a las historias creadas".

Tras la investigación, los agentes han constado que la mayor parte del dinero estafado se destinaba a la compra de sustancias estupefacientes, realizar operaciones de trading de alto riesgo y a la adquisición de bienes materiales como un vehículo.

Tras seguir las pesquisas y a raíz de la primera denuncia, los investigadores localizaron a otra perjudicada, una mujer residente en el municipio valenciano de Mislata. Esta afectada, la cual estaba pasando por una difícil situación personal y una dura enfermedad, habría mantenido una relación sentimental vía online con el investigado durante dos años.

En este caso, jamás se habrían visto en persona pero se comunicaban mediante mensajes y teléfono asiduamente y, tras ganarse su confianza, el supuesto estafador le habría solicitado ingresos por valor de 70.000 euros, dice la Policía, apuntando que cuanto los agentes contactaron con esta mujer, "no daba crédito a pensar que esta persona, a la que habría considerado su pareja, le había estafado".

Tras recopilar todos los datos e investigar los distintos casos, los agentes llevaron a cabo las detenciones. A este estafador sentimental se le imputa un delito de estafa continuada, blanqueo de capitales y violencia de género, mientras que su compañera sentimental deberá responder ante la autoridad judicial por un delito de estafa continuada.