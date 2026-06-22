Un detenido en Málaga por robos de material de obra y maquinaria valorados en más de 43.000 euros

Un detenido por robos de material de obra y maquinaria en Málaga. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de varios robos de material de obra y maquinaria en Málaga. Unos objetos que inicialmente superaban el valor de 43.000 euros.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias, en concreto cinco, por el robo de andamios e incluso una caseta y maquinaria pesada, según han informado desde la Comisaría Provincial a través de una nota.

Los agentes incardinados en la Comisaría de Distrito Oeste comenzaron la investigación a partir de que los afectados denunciaran los hechos, tras aunar todas las indagaciones lograron identificar al presunto autor de los hechos, e incluso localizaron su zona de actuación, un diseminado de la provincia, lugar donde se ocultaba y donde además guardaba el material sustraído.

Entre los efectos robados destacan una caseta de obra valorada en 3.000 euros, una máquina excavadora valorada en 15.000 euros, andamios de obra por 5.720 euros, 166 mallazos por valor de 3.835 euros, dos tubos de acero y sus codos 1, con un valor de 6.000 euros.

Según han indicado desde la Policía Nacional, durante la investigación, los agentes confirmaron varios puntos en común, los hechos habían sido cometidos con cierta proximidad geográfica, tres de ellos en la misma obra y en varios polígonos de la capital; y la mayoría de los robos en horario nocturno.

Además, se produjeron en obras carentes de sistemas de seguridad o alarma, vigilantes o cámaras, pues las obras estaban a pie de calle. Asimismo, los objetos robados eran de gran tamaño por lo tanto el autor requería de un vehículo de carga para la sustracción y el transporte.

Los policías encargados de la investigación establecieron vigilancias y lograron la localización de los efectos sustraídos, así como del camión utilizado para cometer los ilícitos penales. De hecho se logró la recuperación de algunos efectos robados como la excavadora, una bomba engrasadora y un cazo de dientes y de limpieza.