Detenido en Mijas (Málaga) tras darle el alto en un vehículo y localizar una mochila con metanfetamina

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los dispositivos de seguridad en vías públicas para la prevención del tráfico de drogas, ha detenido en Mijas (Málaga) a una persona por un delito contra la salud pública, tras darle el alto en un vehículo y localizar una mochila que contenía, entre otros, metanfetamina.

La actuación tuvo lugar en durante la realización de un punto de control en la AP-7, cuando los agentes detectaron un vehículo procediendo a darle el alto y a identificar a sus ocupantes, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

En el vehículo fue localizada una mochila en cuyo interior había varios envases con diferentes sustancias en polvo, una báscula de precisión y 1.812 euros en efectivo.

El propietario de la mochila refirió a los agentes actuantes que se dedicaba a realizar sanaciones a través de rituales "chamánicos" y que las sustancias intervenidas eran derivados de hongos y otras plantas.

Así, analizados los envases, uno de ellos resulta ser 50 gramos de metanfetamina, siendo remitidas a sanidad para su análisis el resto de sustancias.

Por ello, detuvieron al hombre, de 31 años, por un delito contra la salud pública, instruyéndose las correspondientes diligencias que, junto con el detenido y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Fuengirola. La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas.