Detenido el presunto autor del atropello a un menor en Torremolinos (Málaga) cuando iba a coger un vuelo

Archivo - Coche de la Policía Local de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Torremolinos (Málaga) como el presunto conductor de un vehículo que se habría visto implicado en el atropello de un menor de 12 años este pasado martes, tras el que el turismo abandonó el lugar. El ahora arrestado estaba en el aeropuerto donde iba a coger un vuelo.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han indicado que la investigación iniciada inmediatamente después del suceso, ocurrido en la calle Francisco de Jorge Gallardo, permitió a los agentes identificar el vehículo presuntamente implicado y comprobar que se trataba de un turismo perteneciente a una empresa de alquiler.

A partir de las gestiones realizadas, efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el aeropuerto de Málaga siguiendo el rastro del vehículo y de su usuario. Allí pudieron determinar que el investigado tenía previsto tomar durante la jornada de este miércoles un vuelo con destino a Manchester.

Ante esta circunstancia, la Policía Local puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, cuyos agentes localizaron al sospechoso y procedieron a hacerlo bajar del avión antes de su salida.

A continuación, agentes de la Policía Local de Torremolinos procedieron a su detención como presunto responsable de los hechos y a su posterior traslado a dependencias policiales, han señalado desde el Consistorio. El detenido permanece en estos momentos en la Jefatura de la Policía Local de Torremolinos a la espera de su puesta a disposición judicial.

El atropello tuvo lugar cuando el menor se dirigía a su instituto. Como consecuencia del impacto sufrió una fractura craneal y tuvo que ser trasladado al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde permanece ingresado.

Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han destacado "la rápida actuación" de la Policía Local y la coordinación mantenida con la Policía Nacional, que ha permitido localizar al investigado y culminar su detención apenas un día después de producirse los hechos.