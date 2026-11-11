Detenido por robar teléfonos móviles en terrazas del centro de Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 34 años por su presunta responsabilidad en una sucesión de hurtos de teléfonos móviles a turistas en terrazas de restaurantes en la zona centro.

Así, bajo alguna excusa, el sospechoso se aproximaba a los clientes con un periódico que posaba sobre sus terminales y, aprovechando un momento de distracción, culminaba las maniobras de sustracción, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La autoridad judicial ha decretado al investigado, como medida cautelar, la prohibición de entrada en el término municipal de la ciudad de Málaga.

Según la investigación policial realizada por agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Centro en Málaga, el arrestado utilizaba una "muleta" para sustraer los teléfonos de los clientes en las terrazas de los bares. Así, se acercaba a los comensales y con el apoyo de un simple periódico, que posaba sobre los terminales, acababa distrayéndoles y apoderándose de sus pertenencias.

Tras un análisis detallado de las zonas y horarios de actuación recogidos en las denuncias, se estableció un dispositivo de vigilancia que ponía el foco en los sospechosos que se aproximaban a los clientes de las terrazas del distrito centro con alguna excusa, al fin de localizar al artífice de los hechos.

Por último, el operativo posibilitó el arresto del investigado, localizado en la calle Alarcón Luján cuando presuntamente había seleccionado un objetivo en otra terraza y se disponía a perpetrar un nuevo asalto.

Al investigado por las sustracciones en la capital malagueña se le relaciona con otros hechos delictivos de la misma naturaleza en Cataluña.

Por otro lado, la Comisaría Provincial de Málaga ha hecho un llamamiento al ciudadano para desconfiar de aquellas personas que pudieran abordarnos en vía pública con alguna excusa, utilizando mapas o periódicos, invadiendo nuestro espacio personal, en un contexto que pudiera ser aprovechado por los descuideros para apoderarse de nuestras pertenencias.

Por ello, la Policía Nacional aconseja tener siempre a buen recaudo nuestros efectos personales, especialmente en lugares de gran afluencia de personas como los centros históricos de las ciudades.