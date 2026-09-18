Un detenido por un tiroteo en Málaga capital que deja una persona herida

Imagen de un coche de la Policía Nacional en la zona de Málaga donde se ha producido un tiroteo.
Imagen de un coche de la Policía Nacional en la zona de Málaga donde se ha producido un tiroteo. - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 13:31
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MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este viernes en un tiroteo ocurrido en Málaga capital. La Policía Nacional ha detenido a una persona en relación con estos hechos y ha abierto una investigación.

Los hechos han ocurrido sobre las 11,40 horas en la zona de Pinosol. Varias personas han alertado a Emergencias 112 Andalucía de que habían escuchado disparos y solicitaban ayuda porque había personas heridas. Así, se ha dado aviso a los servicios sanitarios, a la Policía Nacional y a la Local.

Desde la Policía Nacional han confirmado que un joven ha resultado herido por arma de fuego y ha sido evacuado al hospital, además de que se ha detenido a una persona por su presunta implicación en los hechos.

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