Detenido en Torremolinos (Málaga) un hombre de 38 años por la muerte a golpes de un anciano de 74

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL MÁLAGA - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Torremolinos (Málaga) a un hombre de 38 años como presunto autor de la muerte de otro varón de 74, tras ser golpeado con las manos el pasado sábado.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima, situada en la citada localidad malagueña. El fallecido presentaba dos golpes en la cabeza, presuntamente causados por puñetazos.

Este lunes, mientras los agentes de la Policía Nacional realizaban distintas gestiones de investigación, localizaron al presunto agresor oculto en una zona del edificio.

La investigación continúa abierta y el detenido permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.