Detienen en un mes a 55 personas de siete redes criminales y resuelven secuestro y dos tiroteos en la Costa del Sol

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo en el último mes varias operaciones contra el crimen organizado en la Costa del Sol que han llevado a la detención de 55 personas supuestamente pertenecientes a siete organizaciones criminales y ha permitido resolver hechos delictivos como un secuestro en Marbella y dos tiroteos sucedido en Benalmádena y en Málaga capital.

El comisario jefe provincial de Málaga, Roberto Rodríguez Velasco, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, han explicado en rueda de prensa el desarrollo de nueve operativos policiales que han supuesto la incautación de casi nueve toneladas de droga --hachís y cocaína--, 40 vehículos y más de 150.000 euros.

En los registros realizados, se han intervenido un destacado arsenal; en total 37 armas de fuego, además de munición. Un armamento que estaba a disposición para ser utilizado, han indicado, al tiempo que han señalado el "elevado grado de especialización" de los detenidos.

El subdelegado ha asegurado que se trata "del golpe más certero y duro contra el crimen organizado en nuestra provincia en los últimos tiempos", por lo que ha felicitado a la Policía Nacional y ha agradecido "el gran trabajo" que realizan en prevención y también, como es este caso, en el esclarecimiento de delitos.

El comisario, por su parte, ha dicho ser conscientes de que "queda mucho camino por recorrer, somos los primeros que nos lo decimos a diario", pero ha incidido en: "No vamos a ceder". "No vamos a dejar que aquellos que violentan la convivencia se salgan con la suya, cueste lo que nos cueste", ha apostillado.

