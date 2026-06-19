Detienen a una pareja por estar al frente de un punto de venta de cocaína en Estepona (Málaga)

Detienen a una pareja por estar al frente de un punto de venta de cocaína en Estepona. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de cocaína en Estepona (Málaga) y ha detenido a los supuestos responsables de esta actividad ilícita, un hombre y una mujer, de 48 y 47 años, respectivamente, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Desde la Comisaría provincial han indicado en una nota que los investigados utilizaban un garaje cerrado, dentro del garaje comunitario de una urbanización, para guardar las sustancias estupefacientes.

En la entrada y registro se intervinieron 609 gramos de cocaína, distribuida en dos "rocas" y en mono dosis de un gramo y 0.5 gramos listas para su venta, así como útiles para su preparación y distribución.

La investigación, llevada a cabo por UDEV-Estupefacientes de la Comisaría Local de Estepona, confirmó las sospechas de los agentes al desmantelar un punto de venta de droga en un inmueble de la localidad, han indicado.

Los presuntos responsables, sin antecedentes policiales y con un perfil de apariencia "sencillo", según las descripciones de los investigadores, utilizaban un garaje cerrado, dentro de un garaje comunitario para guardar las sustancias que supuestamente el hombre adquiría.

Según han indicado desde la Policía Nacional, la configuración del parking en general y de la propia plaza cerrada dificultaron en gran medida las gestiones investigativas y de vigilancias, descubriendo además que el hombre usaba este habitáculo como morada.

Supuestamente, la investigada se encargaba de los aspectos de la venta, los posibles compradores contactaban con ella mediante llamadas telefónicas o por mensajería instantánea, desplazándose en una motocicleta o en su vehículo para efectuar las entregas.

Durante el registro practicado en el citado garaje, los agentes lograron intervenir 199 papelinas listas para su venta, además de 400 gramos de cocaína de gran pureza y dos básculas de precisión y una defensa extensible.