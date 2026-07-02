Diez detenidos de un clan tras una reyerta multitudinaria en Málaga capital - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas, que resultaron ser miembros de un conocido clan, tras una reyerta multitudinaria acaecida hace un par de meses en Málaga capital.

El operativo policial desarrollado en el barrio malagueño de la Trinidad es fruto de una investigación iniciada a raíz de una denuncia donde la víctima manifestó haber sido agredida por un numeroso grupo de individuos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de judicial incardinados en la Comisaría de Distrito Norte. La víctima relató a los policías que una calle contigua al barrio de la Trinidad, habría sufrido agresiones por parte de un elevado número de personas y que usaron objetos contundentes y peligrosos, entre ellos bates, defensas y sprays.

Según las averiguaciones de los investigadores durante el transcurso de la riña se incorporaron más atacantes llegando a participar al menos 13 personas.

En el transcurso de las averiguaciones, los agentes descubrieron que este acto delictivo no respondió a un conflicto ocasional, si no que estaría relacionado con una disputa prolongada entre dos grupos familiares enfrentados.

Tras diversas comprobaciones quedó patente el hecho de que existían antecedentes policiales vinculados con delitos similares, incluyendo una agresión de gravedad denunciada el pasado agosto en la que la misma víctima sufrió una lesión en la cabeza.

Con estos datos los investigadores consideraron que los hechos denunciados eran constitutivos de un delito de riña tumultuaria y lesiones dada la participación de varias personas y el empleo de instrumentos capaces de causar daños físicos de gravedad.

Después de la recopilación de indicios y otras gestiones de índole policial los agentes de la Comisaría de Distrito Norte establecieron un dispositivo coordinado con agentes pertenecientes a Seguridad Ciudadana para llevar a cabo la identificación y localización de los participantes en la riña.

Por el momento diez varones, la mayoría de ellos en un rango de edad de 18 a 35 años, han sido detenidos por su presunta participación en los hechos a los cuales se les imputa un delito de riña tumultuaria y lesiones. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones con el objetivo del total esclarecimiento de sucedido.