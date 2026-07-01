La Diputación y la Cámara de Comercio impulsan la internacionalización de las empresas adheridas a Málaga de Moda

La Diputación de Málaga y la Cámara de Comercio apoyan la internacionalización de las empresas adheridas a Málaga de Moda - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga se ha aliado con la Cámara de Comercio para poner en marcha 'Impulsa Málaga de Moda', un proyecto que nace con el objetivo principal de mejorar la competitividad de las empresas del sector de la moda, el diseño y el textil y que busca fomentar la internacionalización de esos negocios con la ayuda de herramientas que faciliten la digitalización, la innovación y el emprendimiento.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el de la institución cameral, José Carlos Escribano, han presentado esta iniciativa, con la que se pretende modernizar el tejido productivo malagueño, propiciar el crecimiento económico e incentivar la internacionalización del sector textil.

Salado ha afirmado que ya se está trabajando para posicionar la marca promocional Málaga de Moda, que ya cuenta con más de 130 empresas adheridas, como un referente nacional e internacional en el sector de la moda, el diseño y el textil. "La apuesta por la internacionalización es una decisión estratégica que queremos mantener en el tiempo", ha añadido.

Escribano, por su parte, ha apuntado que las empresas adheridas a la marca promocional "representan la excelencia de nuestra provincia en segmentos como la moda nupcial y ceremonia, la moda flamenca, la joyería, los tocados, la moda casual o la moda infantil", y ha indicado que "este proyecto no nace de una intuición, nace de escuchar a las empresas".

DIAGNÓSTICO INICIAL

Lo primero que se ha hecho es un estudio para conocer la situación del sector de la moda en la provincia y se han identificado grandes fortalezas: mucho talento, una identidad creativa muy marcada, una arraigada tradición en moda nupcial, de ceremonia y flamenca; proximidad a un ecosistema cultural y turístico de primer orden, como es el que ofrece la Costa del Sol; y una creciente profesionalización y proceso de apertura exterior.

También se han detectado algunas limitaciones: las empresas son, en general, muy pequeñas, dependientes de producción artesanal, con pocas alianzas, poca experiencia exportadora y con mucho camino por recorrer en materia de innovación y digitalización.

En ese diagnóstico, que ha contado con la participación de 79 empresas, se observa que el tejido empresarial adherido a Málaga de Moda está integrado principalmente por pequeñas empresas jóvenes, con estructuras ligeras, que se concentran principalmente en Málaga capital, aunque se encuentran empresas ubicadas por toda la provincia.

Es un sector diverso y atomizado, que utiliza casi exclusivamente canales propios para vender, a través de tienda offline, online, así como redes sociales. En cuanto a la utilización de herramientas digitales de gestión, el estudio refleja que solo las utiliza el 38% de las empresas, lo que revela un amplio margen de mejora en este campo.

En cuanto al nivel de internacionalización de las empresas se identifican importantes retos: el 62% todavía no exporta y el 27% lo hace de manera ocasional. Las empresas señalan un alto interés por la internacionalización, pero el 82% afirma que necesita apoyo financiero para afrontar su crecimiento internacional.

"Para que tengan éxito y puedan crear riqueza y empleo en la provincia, esas empresas tienen que formarse, tener acceso a las herramientas adecuadas, conocer las ventajas, riesgos y beneficios que conlleva esa decisión, conocer los mercados que pueden serles interesantes y, sobre todo, tienen que saber que no están solas", ha apuntado Salado.

Además, ha asegurado que la Diputación y la Cámara de Comercio les acompañarán en todos estos pasos, ofreciéndoles un apoyo adaptado a las necesidades de cada una de ellas.

Fruto del estudio inicial, las empresas se han agrupado en cuatro niveles: desde las que no tienen experiencia ni recursos hasta las que ya exportan de manera regular.

A partir de ahí se están desarrollando ya acciones de formación, apoyo al emprendimiento en sus distintas fases, se creará una plataforma de servicios multimedia, se pondrán en marcha acciones promocionales de carácter internacional, acciones comerciales inversas en nuestro destino con cinco agentes de compra internacionales, y se está trabajando en la participación de ocho empresas de Málaga de Moda en un showroom en París y en la visita de seis empresas a la Feria White Milano, en el marco de la Semana de la Moda de Milán.

En materia de asesoramiento y formación, se han diseñado acciones sobre posicionamiento de marca, marketing digital, inteligencia artificial, digitalización e internacionalización; planes de internacionalización para nueve empresas y de investigación de nuevos mercados exteriores para otras ocho.

Así como mentorización individualizada para diez proyectos de emprendimiento, apoyo para superar la brecha digital detectada para 20 empresas y la inclusión de cuatro empresas durante un año en el Hub Málaga Export.