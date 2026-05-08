La Diputación celebra el Día de Europa con una yincana para más de un centenar de jóvenes en Torrox - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este viernes el Día de Europa en la Plaza Almedina, del municipio malagueño de Torrox, con una actividad divulgativa dirigida a más de un centenar de estudiantes de los institutos de la localidad. La yincana ha combinado aprendizaje, juego y trabajo en equipo en torno a los valores y el funcionamiento de la Unión Europea.

La celebración del Día de Europa forma parte de las actividades de la oficina Europe Direct Málaga para acercar la Unión Europea (UE) a la ciudadanía y, de manera especial, a los jóvenes de los municipios, dándoles a conocer tanto las instituciones y símbolos de la UE como las oportunidades de formación, movilidad y empleo que les ofrece.

Este año han participado los centros educativos de la localidad anfitriona con estudiantes de tercero de ESO del IES Alfaguar y de cuarto de ESO del IES Jorge Guillén, divididos en diferentes equipos.

La actividad central ha sido una yincana didáctica compuesta por 15 pruebas simultáneas en las que los equipos han trabajado contenidos relativos a las instituciones europeas, los países miembros, las banderas, los idiomas oficiales, los monumentos, los símbolos comunes y la diversidad cultural del continente.

La jornada ha culminado con un acto institucional en el espacio central de la plaza, presidido por una bandera de la Unión Europea de grandes dimensiones, en el que se ha dado a conocer la clasificación final de las pruebas y se ha hecho entrega de diplomas a los equipos ganadores. En el cierre del acto han intervenido la diputada de Recursos Europeos de la Diputación de Málaga, Sandra Extremera, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina.

EUROPE DIRECT MÁLAGA

Europe Direct Málaga es la oficina de información de la Comisión Europea adscrita a la Diputación de Málaga. Su labor consiste en acercar las políticas, los programas y las oportunidades de la Unión Europea a la ciudadanía, con especial atención a los municipios, los centros educativos y los colectivos juveniles de la provincia.

La conmemoración del Día de Europa, que es el 9 de mayo, es una de las actuaciones más significativas del programa anual de la oficina y cada año se desarrolla en un municipio distinto de la provincia con el objetivo de descentralizar la agenda europea y llevarla a los pueblos de Málaga.