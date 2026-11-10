La Diputación celebra el Día Internacional del Flamenco con un espectáculo gratuito en el Edgar Neville - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará este próximo sábado, 14 de noviembre, el Día Internacional del Flamenco con un espectáculo gratuito para el público en el auditorio Edgar Neville (calle Pacífico, 54). Será a las 19.00 horas y las entradas pueden obtenerse en www.culturama.cliqueo.es.

El cartel está conformado por Chaparro de Málaga, que hará tres piezas como solista a la guitarra, y el cantaor Caracolillo de Cádiz, un especialista en los cantes de su tierra, que estará acompañado por la sonanta de Diego Amaya y las palmas de Manuel Soler y Fernando Canela.

Cerrará el espectáculo la bailaora malagueña Sandra Cisneros, con el cante de José Manuel Fernández y Francis Bonela, y el toque de Carlos Haro, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La Unesco declaró el flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 16 de noviembre de 2010. Desde entonces, la Diputación Provincial de Málaga celebra cada anualidad el Día Internacional del Flamenco con diversas actividades teniendo como acto central la declaración institucional relacionada con este reconocimiento internacional y el espectáculo, que combina las tres disciplinas principales: cante, baile y toque.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha recordado que se cumplen 16 años de esa declaración de la Unesco.

"Era el empujón definitivo, si bien el flamenco ya era reconocido a nivel mundial como una de las músicas más genuinas y auténticas de nuestra cultura", ha concluido López Mestanza.