La Diputación colabora en un proyecto europeo para mejorar la resiliencia urbana frente a inundaciones y sequías

La Diputación ha acogido un taller del programa europeo de investigación ECHO, para desarrollar estrategias y herramientas que hagan frente a desastres naturales y tecnológicos mediante la mejora de infraestructuras en entornos urbanos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha acogido este martes el primer taller del programa europeo de investigación ECHO, que pretende desarrollar estrategias y herramientas para hacer frente a desastres naturales y tecnológicos mediante la mejora de infraestructuras en entornos urbanos. El servicio de Protección Civil participa en esta iniciativa centrando su labor en la gestión de inundaciones y sequías, problemáticas que afectan especialmente a la provincia.

El diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, ha participado en este primer encuentro de trabajo que ha tenido lugar en las instalaciones de La Térmica, en el que los participantes han analizado el contexto y el estado actual de infraestructuras, han identificado oportunidades de mejora, y han diseñado metas alcanzables para mejorar la resiliencia a través de un ejercicio de cocreación y colaboración.

Rodríguez ha destacado que la participación de la Diputación de Málaga en este proyecto europeo refuerza "nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad como pilares de un territorio preparado para los desafíos del cambio climático. La gestión del agua, la prevención de riesgos y la cooperación entre instituciones son elementos esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de los municipios malagueños".

"Además, el enfoque colaborativo de ECHO nos permite trabajar junto a universidades, empresas y administraciones en soluciones adaptadas a la realidad local, generando conocimiento útil y transferible a otros territorios europeos", ha subrayado.

La iniciativa ECHO (Empowering and Connecting Diverse Communities for Multi-Hazard Resilience with Open Data, Open Models, and Open-Source Software) combina la experiencia de 26 organizaciones distribuidas por toda la UE para crear un Ecosistema de Resiliencia multinivel.

Este modelo unirá a operadores de infraestructuras, servicios de emergencia y autoridades, tanto locales como regionales, en el desarrollo de herramientas, servicios y estrategias orientadas a mejorar la planificación y gestión de la resiliencia urbana, mejorando en última instancia la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

El conjunto de propuestas será accesible a través de una plataforma centralizada que incluirá herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para avanzar en el pronóstico de amenazas, evaluación de riesgos, conocimiento situacional, apoyo a la toma de decisiones y evaluación de planes de resiliencia, además de simulaciones basadas en escenarios para abordar diversas amenazas, garantizando al mismo tiempo transparencia y seguridad de los datos.

Plan piloto de Málaga Estas soluciones se probarán y validarán en cuatro emplazamientos, abordando múltiples peligros como inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, terremotos, incendios forestales, y ciberataques.

En España, se ha seleccionado la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de Estepona, el Servicio Andaluz de Salud, la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, Cetaqua, Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía, SA y la Universidad Politécnica de Madrid.

Con esto, Rodríguez ha explicado que, debido a la cada vez mayor digitalización e interconexión de las áreas urbanas, así como a las amenazas del cambio climático, desastres naturales y ciberataques, "surge la necesidad de reforzar la resiliencia y la seguridad de las infraestructuras esenciales y así garantizar los servicios básicos que sustenta la sociedad".

Entre los más participantes que han asistido a este primer taller se encuentran: los servicios de Protección Civil y Recursos Europeos de Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Estepona, Universidad Politécnica de Madrid, Hidralia, Fundación Centro Andaluz de las Investigaciones del Agua, Recursos Generales del Servicio Andaluz de Salud, Acosol, Vodafone, Metro de Málaga, Consorcio provincial de agua de Málaga, Consorcio de Residuos Sólidos de Málaga, Consorcio provincial de bomberos de Málaga, 112 Emergencias, Ayuntamiento de Puente Genil, Aemet, Escuela Nacional de Protección Civil, la Universidad de Málaga, y la empresa Tecnoambiente