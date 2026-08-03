La Diputación diseña una herramienta para planificar y facilitar el recorrido por 1.400 kilómetros de rutas de senderismo de la provincia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha una nueva herramienta con información muy detallada para planificar y facilitar el recorrido por 1.400 kilómetros de rutas de senderismo de la provincia.

En concreto, se trata de un visor diseñado por Turismo y Planificación Costa del Sol, que se puede utilizar a través de www.gransendademalaga.es y que ofrece información detallada de cada recorrido, localiza equipamientos de uso público e incluye fotografías, diferentes mapas e imágenes en 3D.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, ha explicado que "es una herramienta de consulta muy útil sobre los senderos para planificar las rutas y conocer mejor todos los recursos que ofrece la provincia".

Asimismo, ha indicado que está disponible tanto para las 35 etapas y seis variantes de la Gran Senda de Málaga como para los recorridos de la Gran Senda de la Serranía de Ronda, Gran Senda de la Axarquía, Gran Senda de la Sierra de las Nieves, Gran Senda del Guadalhorce, el Camino Mozárabe de Santiago y el Camino Geológico Malacitano.

Ortega ha destacado la "apuesta" de la Diputación de Málaga "por contribuir a poner en valor y concienciar a la ciudadanía sobre el entorno natural de la provincia, en este caso a través de la red de senderos, que recorre algunos de los enclaves más singulares del territorio, conectando espacios naturales, pueblos con encanto y lugares cargados de historia".

"Se pueden explorar todas las rutas descubriendo sus características y, de esta forma, encontrar el recorrido y la experiencia que mejor se adapte a cada persona", ha agregado.

INFORMACIÓN DISPONIBLE A TRAVÉS DEL VISOR

En el visor, disponible tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, se incluye información de la ruta, como su origen y destino, municipios por los que discurre, tipo de recorrido (lineal o circular), tiempo estimado de realización, longitud total en metros, tipos de terreno y nivel de dificultad.

También pueden consultarse los diferentes equipamientos de uso público accesibles desde el recorrido, como áreas recreativas, aulas de la naturaleza, centros de visitantes, ecomuseos, embalses, miradores u observatorios.

Además de una galería fotográfica, se puede contemplar cada ruta con imágenes en 3D y a través de diversa cartografía, con imágenes aéreas, mapa topográfico o mapa de navegación.

Paralelamente, dispone de una herramienta, 'Localizar', que muestra la posición del dispositivo de consulta sobre el mapa, lo que es muy útil, por ejemplo, para identificar rápidamente las rutas y los equipamientos más cercanos o para orientarse durante el recorrido.