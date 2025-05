La Diputación de Málaga abre una nueva convocatoria del Certamen de Pintura Evaristo Guerra

El concurso cuenta con una dotación económica de 4.500 euros a repartir entre tres obras premiadas

La Diputación de Málaga abre una nueva convocatoria del Premio de Pintura Evaristo Guerra correspondiente a 2025, que se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia del 2 de mayo. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 14 de agosto, inclusive. Se trata de un certamen que lleva el nombre del conocido pintor veleño y está organizado por la institución provincial en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

La edición número 2025 de este premio cuenta con una dotación económica de 3.000 euros para el primer premiado, de 1.000 euros para el ganador del primer accésit y de 500 euros para el ganador del segundo accésit.

Las solicitudes se presentarán en dos fases, ambas obligatorias. Fase 1: Las solicitudes de participación incluirán el anexo I (formulario de inscripción. Ejemplar para la organización) y anexo II (fotografía de la obra), y se remitirán, previamente a la presentación de la obra, en el plazo señalado, mediante Registro Electrónico de la Diputación (sede.malaga.es/registro-electronico/); el registro electrónico común (reg.redsara.es/); en las oficinas de Correos; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; o en la oficina de asistencia en materia de registros de la Diputación Provincial de Málaga.

También se podrán presentar en alguna de las siguientes, siempre que se encuentren conectadas en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR): Administración General del Estado o Administración de las comunidades autónomas, o entidades que integran la Administración local, u órganos públicos y entidades integrantes del sector público institucional.

Los anexos a utilizar serán descargables desde la web de Culturama (www.malaga.es/culturama/), desde la página web de la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga (https://www.malaga.es/delegacioncultura/), y desde la web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (https://www.velezmalaga.es/).

La fase 2 va desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria, y una vez remitida la solicitud (fase 1), las obras se entregarán personalmente o remitidas por agencias de transporte, debidamente embaladas y protegidas con material reutilizable, en la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico (plaza de la Constitución, número 1, edificio El Pósito, Vélez-Málaga). Junto con la obra, se deberán aportar los anexos III.1 (ejemplar para el interesado) y III.2 (ejemplar para pegar en el dorso de la obra).

El certamen está abierto a todos los artistas mayores de edad de cualquier nacionalidad y que no hayan sido premiados en ediciones anteriores. Solo se podrá presentar una obra por autor, única y original, que no haya sido presentada antes a ningún concurso. La temática y técnica son libres, y la obra no debe ir firmada. En caso de ser premiada, se requerirá al autor para que la firme en el acto de entrega del premio.

El jurado del concurso siguiendo criterios de calidad artística, realizará una preselección de las obras recibidas para su exposición del 22 de septiembre al 19 de octubre de 2025 en la sala de exposiciones del Convento de San Francisco de Vélez-Málaga. La obra ganadora pasará a formar parte de la colección de la Diputación Provincial de Málaga.

La convocatoria del concurso se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 82, de 2 de mayo de 2025. Las bases pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia número 83, de 30 de abril de 2024.

La pintora y escultora Lucie Geffré fue la ganadora de la edición 2024 del Premio de Pintura Evaristo Guerra, dotado con 3.000 euros, por su obra 'Los días lejanos', realizada con técnica acrílico y óleo sobre lienzo. Asimismo, el jurado otorgó el primer accésit, dotado con 1.000 euros, a Susana Gaitán por su obra 'Conjunción nº 1' de óleo sobre lino, y el segundo accésit por valor de 500 euros fue para Miguel Linares por su obra 'Carlos' de técnica mixta sobre lienzo.