La Diputación de Málaga actúa en 13 carreteras de la provincia por el temporal de viento y lluvia

Operarios trabjan en carreteras de Málaga tras el temporal de viento y lluvia

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de mantenimiento de carreteras de la Diputación de Málaga están trabajando en la zona de la Serranía de Ronda como consecuencia del temporal de lluvia y viento. En concreto, se actúa en un total de 13 carreteras, de las que cinco se encuentran cortadas al tráfico y se va restableciendo la circulación conforme se retiran los elementos de la calzada.

Así, las que se encuentran cortadas son MA-7402, de A-374 a Acinipo, que en estos momentos se encuentra cortada por árboles caídos; y la MA-8300, de A-7 a Casares, cortada por la caída de un ciprés en un punto y desprendimientos de lodos y piedras en otro.

También la MA-8301, de Estepona a Jubrique, cortada por árboles caídos en diversos puntos; MA-8406, de MA-7402 a Venta de la Leche, cortada por la caída de un árbol; y la MA-8302, de MA-8301 a Genalguacil, que está cortada por la crecida del río Almarchal y varios desprendimientos de tierras.

Desde la Diputación, han precisado que Genalguacil no está incomunicada, porque tiene salida por la MA-8304, por el municipio de Algatocín.

Por otro lado, han añadido que también se está trabajando en otras carreteras, abiertas al tráfico. Se trata de la MA-7400, de A-367 a Arriate, por la caída de un árbol y barro en la calzada; la MA-7401, de A-374 a MA-8400, por árbol caído; y la MA-7403, de Arriate a Puerto del Monte, por escorrentía en calzada y arrastres de lodos.

De igual modo, trabajan en la MA-8303, de A-369 a Benarrabá, con actuaciones por desprendimientos de tierras y caída de árboles; MA-8305, de Algatocín a Jubrique, por caída de árbol; MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera, por desprendimiento de tierras y rocas en la calzada, y un árbol caído; MA-8404, de MA-8305 a Genalguacil, por desprendimiento de tierras, rocas y árboles; y MA-8407, de MA-8405 a Montecorto, por desprendimiento de tierras en calzada.